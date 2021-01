¿No has probado Dead Cells? Nintendo Switch te da la oportunidad de jugar totalmente gratis

Si hablamos de los juegos indies con más éxito desde su llegada, uno de los nombres que no podemos pasar por alto es el de Dead Cells. Esta obra se ha convertido en uno de los juegos que más retos impone a los jugadores debido a su corte roguelite y, por supuesto, a su jugabilidad única. Por ello, si todavía no lo has probado, es el momento de que te adelantemos una de las grandes novedades de Nintendo.

Recientemente la compañía nos daba la oportunidad de probar títulos gratis gracias a la presencia de Nintendo Switch Online. Y una vez más repite el proceso, esta vez con intención de que los jugadores abran nuevas puertas hacia el camino de los exitosos indies. ¿Cómo? Con una prueba gratuita de Dead Cells que tendrá duración desde el 26 de enero hasta el 1 de febrero.

La obra desarrollada por Motion Twin se ha convertido en uno de los grandes éxitos de ventas de las compañías. Después de todo, cuenta con una historia única capaz de cautivar a todos aquellos que acepten su reto. Por ello, además de su prueba gratuita, también contamos con la oportunidad de adquirir el título con un genial descuento. De este modo podemos seguir disfrutando de la propuesta en cualquier momento.

Por supuesto, si todavía quieres una mayor oportunidad de disfrutarlo, entonces no te puedes perder la oportunidad que ofrece Nintendo con la prueba gratuita de siete días de Nintendo Switch Online. Gracias a esta no solo tendrás acceso a la prueba gratuita de Dead Cells, sino a una serie de proyectos realmente interesantes que supondrán un antes y un después en la jugabilidad.