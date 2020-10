Ocasiones en las que los videojuegos nos pusieron contra la espada y la pared

¿Quién dijo alguna vez que los videojuegos son cosa de niños? Este arte ha crecido tanto en las últimas décadas que el público es cada vez más diverso y exigente, demandando experiencias tan adultas como podemos ver en el cine. El videojuego cada vez deja más pruebas de su paso a la madurez y lo demuestra en ocasiones con guiones que de vez en cuando nos ponen entre la espada y la pared. Como protagonistas en ocasiones hemos tenido que tomar decisiones realmente difíciles y algunas incluso nos han marcado. Aquí tienes algunos buenos ejemplos:

Spec Ops The Line, lanzado en 2009, no es un juego de guerra más. Aunque no lo parezca a simple vista detrás hay una trama con un trasfondo realmente elaborado y por eso es un juego de culto. En el cénit de su historia, como capitanes de una unidad de élite debemos tomar la decisión de lanzar fósforo blanco para acabar con unos insurgentes, con espeluznantes consecuencias para la población. Lo peor es que aunque el jugador no quiera siempre nos vemos forzados a usar esta arma química, descubriendo uno de los grandes horrores de la guerra.

Mass Effect 3 | Defcon Play

Si piensas en Mass Effect 3, seguramente te venga automáticamente su final a la mente. Tras cientos de horas de juego controlando al comandante Shepard, el jugador tiene que elegir entre tres opciones realmente difíciles: sacrificarse a sí mismo para controlar a los segadores, optar por destruir toda vida sintética en la Vía Lactea u optar por fusionar el ADN humano con los sintéticos y convertir a todo el mundo. Un rompecabezas que no dejó a demasiados fans satisfechos.

Otro gran ejemplo de decisiones complicadas es más reciente, el de Life is Strange, una aventura totalmente influida por nuestras elecciones. Lo cierto es que cada decisión nos lleva por una rama diferente de la trama, pero en el desenlace todos los jugadores llegamos al mismo cénit, en el que hay que elegir entre dos opciones: salvar a nuestra mejor amiga y sacrificar las vidas de los habitantes de nuestra ciudad o dejarla morir por el bien común. Elijas cual elijas, no hay una decisión correcta o equivocada, según los creadores del juego, ambas son válidas.