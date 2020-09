Pac-Man Geo, el revolucionario título al estilo Pokémon GO que estabas esperando

El éxito de Pokémon Go es innegable. Desde su aparición, el juego para móviles de Niantic ha sido toda una gran revolución. No solo se ha limitado a ofrecer a los jugadores nuevas experiencias con las que garantizar una jugabilidad espectacular, sino que además ha seguido creciendo para que los jugadores encuentren siempre la mejor experiencia. Por ello, con una propuesta tan interesante, no es de extrañar que haya desarrolladores que se inspiren en la fórmula.

En los últimos años hemos visto todo tipo de títulos inspirados en estas propuestas pero ninguno ha tenido el éxito esperado. Aunque este es un reto que ha decidido tomar Bandai Namco con la llegada de Pac-Man Geo, una propuesta que no se limita a invitarnos a salir a la calle, sino que su intención es la de que los jugadores de todo el mundo experimenten con el mundo real con este simpático amigo amarillo.

El estreno está programado para septiembre y la intención es que llegue a 170 países del mundo, una forma de conectar de manera espectacular. Por supuesto, estará disponible para iOS y Android y, aunque no sabemos ya una fecha exacta, es posible que no tardemos mucho en conocer más detalles de este asombroso título. Pero, ¿qué podemos esperar exactamente de su jugabilidad?

Según parece, los jugadores de todo el mundo tendrán la oportunidad de conocer partes del mundo gracias a la información geográfica presente dentro del juego. Por otra parte, indica que este es el momento en el que los jugadores tienen que hacer un laberinto al elegir entre una gran variedad de calles y ahí tratar de conseguir la puntuación más alta contra rivales de todo el mundo.