Play At Home: PlayStation afirma que las sorpresas de su campaña todavía no han acabado

Han pasado varias semanas desde que Sony confirmaba la llegada de Horizon Zero Dawn Complete Edition como parte de los regalos de la campaña Play at Home. Y si bien hasta la fecha no teníamos mucha idea sobre lo que Sony planearía para el futuro, parece que la idea no es dejar atrás las propuestas que tengan que llegar con Play at Home. De hecho, han querido profundizar un poco más tras confirmar que ya es posible descargar Horizon Zero Dawn totalmente gratis.

Mediante una publicación en el blog oficial, el director sénior de comunicaciones en SIE, Sid Shuman, ha querido detallar no solo el proceso de descarga del juego, sino también los planes de futuro para la campaña Play at Home. Y es que, según parece, las propuestas entretenidas y las posibilidades de incluir nuevos juegos a nuestra biblioteca no se han acabado, sino que hay mucho más por llegar.

Horizon Zero Dawn | Sony

Tras agradecer el apoyo de los jugadores que se han tomado su tiempo en mirar el contenido de Play at Home, indica que aún hay mucho más por venir. Por ello, anima a todos los jugadores a estar atentos y echar un vistazo a la página de Play at Home puesto que, por el momento, son 10 juegos los que podemos sumar a nuestra biblioteca, pero hay más sorpresas en camino.

Eso sí, no perdió la oportunidad de recordar la importancia de protegerse y es que, recordamos, esta iniciativa nacía como parte de la intención de ayudar a la gente a mantenerse a salvo. Por ello, es importante recordar que hay que usar la mascarilla y mantenerse alejados socialmente. Al menos, hasta que la situación esté controlada y estemos totalmente a salvo.