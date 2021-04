Horizon Zero Dawn: Complete Edition ya disponible para descargar totalmente gratis en PS4 y PS5

Durante el confinamiento, grandes compañías de videojuegos se unían para ofrecernos algo totalmente único. Con intención de ayudar al mundo para que la estancia obligatoria en casa fuese más amena, ofrecían juegos totalmente gratis para sumar a la biblioteca y, de este modo, quedarse en casa, evitando el peligro presente por la pandemia. Una de esas compañías no podía ser otra que Sony, quien iniciaba su campaña Play At Home, con la cual nos sorprendía con grandes juegos, como Uncharted o, recientemente, Ratchet and Clank.

Y si bien hace poco nos ofrecían una larga lista de juegos gratuitos entre los que se encuentra una buena variedad de juegos para la realidad virtual, la noticia más importante llegaba con la mención de que Horizon Zero Dawn Complete Edition estaría disponible de forma totalmente gratuita. Un momento que se ha hecho esperar, pero que finalmente ya se encuentra entre nosotros. A partir de este mismo momento hasta el próximo 15 de mayo a las 5 horas será posible descargar Horizon Zero Dawn gratis en PS4 y PS5.

Horizon Zero Dawn | Guerrilla Games

¿Cómo puedes conseguir Horizon Zero Dawn totalmente gratis?

Para poder hacerse con este título, no será necesario tener una suscripción activa a PS Plus, sino que el juego estará gratis para todos los jugadores que dispongan de una PlayStation 4 o, incluso, una PS5. De este modo podrás adquirir la edición más completa del juego con todos los contenidos, incluyendo la expansión Frozen Wilds que llevó la acción del juego a nuevos territorios y presentó nuevas oportunidades para Aloy de mostrar su gran habilidad.

Por ello, si estás interesado en el juego, no tendrás más que entrar a la ficha del juego en PS Store, a la cual puedes acceder desde aquí mismo. Una vez dentro y cuando hayas iniciado sesión con tu cuenta, podrás agregarlo a tu biblioteca sin coste alguno. Una vez reclamada tu copia, tendrás el juego para siempre, sin necesidad de pagar más adelante y sin perder acceso al juego sino dispones de una suscripción activa de PS Plus. Una vez en tu biblioteca, es tuyo para siempre.

Por supuesto, como bien os indicamos un poco más arriba, la promoción de Play At Home no solo nos ofrece la oportunidad de descargar gratis Horizon Zero Dawn Complete Edition, sino que también contamos con una variedad de juegos imponente entre los que se encuentran The Witness y Subnautica. Obras que estarán disponibles hasta el 23 de abril a las 5 horas. Por ello, no pierdas la oportunidad de conseguir nuevos títulos que darán vida a tu biblioteca y te ofrecerán la oportunidad de disfrutar de nuevas experiencias.