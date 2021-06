Pokémon GO como nunca antes habíamos imaginado: el exitoso juego se actualizará para ser aún más real

Pokémon está a punto de cumplir su quinto aniversario. Y parece que Niantic no está dispuesta a acomodarse, sino que quiere seguir yendo un paso más allá, ofreciendo a los jugadores increíbles experiencias y garantizando que todos puedan vivir de principio a fin una propuesta sin igual como auténticos entrenadores Pokémon. De hecho, ahora el equipo ha mostrado una pequeña parte de sus ambiciosos planes con la intención de convertir su juego en un elemento aún más real.

En la última publicación del estudio en el blog oficial se avisa que muy pronto tendremos interesantes novedades. Por una parte estará el sistema de climas, una de las propuestas más ambiciosas puesto que estos quedarán reflejados en los cielos del propio juego. Es decir, que si está lloviendo, los jugadores también lo verán reflejado dentro del juego, dándole ese toque de realismo a la propuesta.

Pokémon GO | Niantic

Pero no solo eso, sino que también se incluirán los análisis de las variantes de los Pokémon y sus atributos. Eso sí, para poder disfrutar de estas novedades los jugadores tendrán que tener paciencia puesto que estas irán llegando progresivamente. En primer lugar recibirán la actualización una pequeña base de jugadores para que el resto lo vayan recibiendo con el tiempo, cuanto más se acerque el quinto aniversario.

Este será posiblemente uno de los cambios más notables dentro del juego. Aunque eso sí, la geolocalización e incluso los combates le aportan ese toque único que la propuesta puede ofrecernos. Pero, si todavía no lo has probado o tienes dudas sobre si volver, te recomendamos comenzar puesto que las novedades para Pokémon GO en iOS y Android son cada vez más prometedoras.