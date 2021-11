Pokémon GO: Cómo ver la actuación de Ed Sheeran dentro del juego

Poco a poco hemos visto a algunos artistas animarse a participar no solo en conciertos en la vida real, sino dejarse llevar por el ritmo y participar en el mundo de los videojuegos. Esto ha quedado claro con propuestas como Fortnite donde han participado grandes artistas como Ariana Grande o incluso Travis Scott. Sin embargo, la cosa no acaba aquí, sino que otros artistas se han sumado al movimiento, aunque de una forma un poco distinta.

En este caso ha sido Ed Sheeran el que ha anunciado el cambio. Y es que no ha optado por su aparición en Fortnite, sino que ha preferido apostar por Pokémon GO. Para ello los jugadores tendrán la oportunidad de no solo conseguir regalos espectaculares, sino que también hay un concierto especial en el que escuchar algunos de los temas más queridos del cantante. Pero, ¿qué hay que hacer para poder escuchar su música? Te contamos todo el paso a paso.

¿A qué hora podemos ver la actuación de Ed Sheeran en Pokémon GO?

El evento dará comienzo el 22 de noviembre a partir de las 20 horas hasta el martes 30 de noviembre a las 22 horas. A partir de este momento todos los jugadores de Pokémon GO podrán acceder y disfrutar de la actuación del cantante dentro del juego. Pero, ¿qué hay que hacer para poder ver la actuación?

Cómo ver la actuación de Ed Sheeran en Pokémon GO

En caso de que más que disfrutar del evento y de los regalos quieras disfrutar de la mejor música en Pokémon GO, entonces debes saber que simplemente tendrás que acceder al menú de “Noticias” de Pokémon GO para ver el link directo a la actuación de Ed Sheeran. De hecho, tendrás oportunidad de escuchar las siguientes canciones: