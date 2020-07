Pokémon Espada y Escudo: Así se vería Lugia en Galar según un usuario

Con la llegada de Pokémon Espada y Pokémon Escudo, los seguidores de esta popular saga han podido conocer un poco más de todo lo que existe en el mundo Pokémon. Estos juegos suponen el inicio de la octava generación de la saga y han descubierto además de la región de Galar, a nuevas criaturas que se suman a las casi 1000 que ya conocíamos hasta ahora.

Si ya eran bastantes las criaturas que llegaron con Pokémon Espada y Pokémon Escudo, con la llegada de su pase de expansión, La isla de la Armadura, pudimos conocer a más. Lo mismo ocurrirá con Las nieves de la Corona, el segundo DLC de estos juegos y con el cual podremos conocer al trío de aves Legendarias en su versión de Galar. Si bien al enterarse de la llegada de estos Pokémon muchos no pudieron contener la emoción, otros empezaron a especular con otras criaturas Legendarias e incluso uno ya hizo un boceto de cómo se vería una de las más populares.

Un usuario de reddit subió a esta red social, una imagen de cómo se vería Lugia de Galar. Este Pokémon Legendario de la segunda generación es una de las criaturas más queridas entre los jugadores y es por eso que este usuario se ha imaginado su vuelta en una versión totalmente diferente. La forma original de Lugia es tipo Psíquico-Volador y de color blanco y azul, mientras que en su versión de galar, el usuario se lo imaginó de tipo Fantasma-Volador y con detalles morados.

A pesar de que no hay ningún indicio de que este Pokémon Legendario vaya a reaparecer en su versión de Galar, esta imagen sería un muy buen boceto para diseñarlo. No obstante no debemos hacernos ilusiones, sino que hay que pensar en lo poco que queda para el lanzamiento de Las nieves de la Corona y en todo lo que este DLC puede traer al mundo Pokémon.