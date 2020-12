Pokémon GO detalla las novedades de Estación de Celebración

Desde su estreno, Pokémon GO ha sido uno de los grandes éxitos de la compañía Niantic. Cada nueva actualización traía consigo grandes y poderosos Pokémon, aunque nunca nos llegamos a imaginar las novedades que estarían por llegar con Go Beyond, su actualización más ambiciosa y la cual ha dado la bienvenida a su primera temporada, Estación de Celebración.

Esta dará comienzo hoy mismo y estará presente hasta el 1 de marzo de 2021. Lo mejor de ella es que, además de encontrarnos con la novedad en el aumento de nivel, podemos disfrutar de la presencia de varios Pokémon destacados de todas las regiones, incluso aquellos que vienen de Pokémon X e Y. Por ello, se presenta como una de las propuestas más interesantes hasta la fecha.

Lo mejor es que, durante esta primera temporada, nos encontraremos con Pokémon de Kanto, Johyo, Hoenn, Sinnoh, Unova y, por supuesto, Kalos. Así es que, durante este tiempo, nos encontraremos más a menudo con criaturas propias de estas regiones que buscarán hacerse un hueco en nuestro poderoso equipo Pokémon, incluso cuando decidamos eclosionar huevos.

Pokémon GO está disponible en iOS y Android. Se presenta como una de las grandes propuestas de la generación donde los jugadores tienen ante ellos la posibilidad de convertirse en verdaderos entrenadores. Si tu sueño siempre ha sido lanzarte a la aventura y tener el equipo más poderoso, este es tu gran momento.