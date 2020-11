Pokémon GO ofrece la oportunidad de conseguir Megaenergía con los compañeros Pokémon

Si algo nos ha dejado claro el título de Niantic es que está dispuesto a evolucionar de todas las formas posibles. Por ello, con intención de garantizar a los usuarios la mejor experiencia posible, el equipo sigue avanzando para traer interesantes características a su obra. En esta ocasión, con una novedad relacionada con la energía de Megaevolución y nuestros compañeros más fieles.

Niantic finalmente ha habilitado los cambios en los que los jugadores podrán conseguir energía de Megaevolución gracias a sus compañeros Pokémon. A base de pasear con estos, la preciada energía será mucho más sencilla de obtener, a diferencia de lo que sucedía hasta el momento, donde los jugadores tenían que buscar las formas para poder conseguir esta preciada energía.

Por supuesto, esto dependerá de los Pokémon que tengamos de compañero. Después de todo, no todos los Pokémon tienen este tipo de evolución. Por ello, es criaturas compatibles con este movimiento, a medida que vayamos caminando, al recorrer un kilómetro, nuestro Pokémon ganará 5 puntos de Megaenergía. Eso sí, esto únicamente funcionará a aquellos que hayan megaevolucionado a su Pokémon al menos una vez.

En el caso de que tu compañero no tenga Megaevolución pero sí tengas alguno con esta activa, entonces conseguirás un caramelo adicional de todos los Pokémon que captures y que compartan un tipo con el Pokémon Megaevolución. Una forma espectacular de seguir dando vida a Pokémon Go, título disponible en iOS y Android y que, desde su gran estreno, no ha dejado de crecer.