Pokémon UNITE confirma al próximo Pokémon que se va a unir al MOBA

Desde su estreno, Pokémon UNITE se ha convertido en toda una referencia en el género MOBA. Y no es de extrañar puesto que sus desarrolladores han trabajado duro para poder garantizar a todos los jugadores que disfruten de una experiencia sin igual. Todo esto a base de poder presentar una gran plantilla de personajes con los que adaptarse a la jugabilidad deseada por cada jugador.

A lo largo de los meses y desde su estreno, la obra ha ido ofreciendo distintas posibilidades. Y si bien parecía que, por el momento, esto cesaría, la compañía quiere empezar el año con fuerza. Esto lo han demostrado con el anuncio de Trevenant para incluirse como personaje jugable a Pokémon UNITE. Un Pokémon que en su día pudimos conocer dentro de Pokémon X y Pokémon Y.

El Pokémon de tipo fantasma tendrá su gran estreno el 20 de enero, ofreciendo a los jugadores una nueva opción para jugar en el rol defensivo. Así es que tenemos una opción completa para que todos los jugadores disfruten de una experiencia sin igual. Lamentablemente, no se han entrado en muchos detalles sobre su jugabilidad. Por ello, tendremos que esperar un poco más para poder disfrutar de su jugabilidad.

Eso sí, debemos tener en cuenta que se trata de uno de los Pokémon que no tienen en sí una evolución. Por ello, se trata de un Pokémon que no tendrá variaciones de ningún tipo. Así es que es el momento de que te prepares porque un nuevo Pokémon está en camino y no está dispuesto a dejar que nadie le quite su espacio, sino que quiere poner a prueba a todos los equipos y está dispuesto a alzarse con la victoria.