Pokémon UNITE ya disponible gratis para descargar en Switch: Peso, horario y todo lo que necesitas saber

Desde su presentación oficial, Pokémon UNITE nos ha demostrado que es ambicioso y que su experiencia jugable es algo totalmente único. Y es que a pesar de tratarse de un MOBA donde hay todo tipo de opciones, nada se asemeja lo más mínimo a lo que esta gran propuesta puede llegar a ofrecernos. Por ello, cuando finalmente The Pokémon Company nos confirmó el momento en el que esta gran obra se estrenaría, la comunidad de jugadores no pudo evitar seguirle en todo momento la pista.

Si bien su estreno en Switch está programado para el 21 de julio, ya es posible descargarlo completamente gratis para, de ese modo, poder jugar desde el primer segundo en el instante en el que se abran los servidores. Pero con intención de que no te pierdas nada, vamos a compartir contigo toda la información necesaria para poder disfrutar del juego de principio a fin, tanto su peso en consola como el instante en el que el juego estará disponible para todos los jugadores.

Pokémon UNITE | The Pokémon Company

¿Cuánto ocupa Pokémon UNITE en Nintendo Switch?

Si bien su estreno está programado para el 21 de julio, todos los jugadores pueden comenzar a descargar la obra desde este mismo instante. Y lo mejor es que su espacio en consola es bastante ligero ya que únicamente ocupará 928 MB, tal y como indican oficialmente en la eShop de Nintendo.

Por supuesto, a pesar de que se sabe que el juego estará disponible también en dispositivos móviles en el futuro, por el momento no hay datos al respecto sobre su fecha de estreno o, incluso, sobre el espacio que necesitaremos en nuestro móvil para poder instalarlo.

¿Cuándo estará disponible Pokémon UNITE en Switch?

El 21 de julio a partir de las 00:00 horas, todos los jugadores tendrán pleno acceso a la propuesta. Por ello, se trata de un buen momento para comenzar la descarga y, de este modo, tener la obra instalada y preparada para cuando Pokémon UNITE abra sus servidores en Nintendo Switch.

Pokémon UNITE | The Pokémon Company

¿Necesito suscripción de Switch Online para jugar a Pokémon UNITE?

No, no es necesario tener una suscripción de Nintendo Switch Online para poder jugar a Pokémon UNITE. Al igual que sucede con juegos como Fortnite o Rocket League, todos los jugadores podrán acceder a la obra de forma completamente gratuita. Por ello, ya seas suscriptor o no, todos los jugadores podrán disfrutar por igual de esta increíble propuesta.

¿Podré compartir la partida de Pokémon UNITE de Switch con la de dispositivos móviles?

Un aspecto interesante para todos los jugadores es que podrás compartir tu partida de Pokémon UNITE de Switch con móviles y a la inversa. Simplemente necesitarás tu cuenta activa para poder jugar. De este modo, si estás jugando en Switch y tienes que salir de casa, podrás seguir jugando desde tu móvil al igual que si la batería de este peligra, podrás jugar sin problema en Switch.