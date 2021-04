¿Por cuánto dinero se iría Ibai de Twitch? El streamer responde a la pregunta que todos nos hemos hecho

IlloJuan fue el último invitado de Ibai en la sección Charlando Tranquilamente. Streamer y youtuber, IlloJuan es una de las caras más conocidas en el panorama de YouTube y Twitch gracias a su naturalidad jugando a videojuegos, pero también al contar con la presencia en los directos de sus amigos de toda la vida y su pareja, Masi.

IlloJuan es uno de los streamers que más ha crecido en los últimos meses gracias a series como Egoland. Basada en el videojuego de supervivencia Rust, Egoland sirvió para dar a conocer a otros creadores de contenido como ElXokas. Durante la entrevista, Ibai e IlloJuan estuvieron hablando sobre Twitch y YouTube, las dos plataformas líderes en streaming, y cómo éstas podrían mejorar de cara al futuro.

Ambos estuvieron charlando sobre los casos de Willyrex, Vegetta y DJMariio; tres de los streamers más grandes de habla hispana que siguen manteniendo sus directos en YouTube, a pesar de las ventajas y comodidades que ofrece Twitch. “Tienen a Willy, Vegetta y DJMariio, ahí ha habido un señor que ha dicho ‘ustedes van a cobrar esto’”; mencionaba Ibai en torno a las posibles razones que los habrían llevado a quedarse en la plataforma de Google.

Llegados a este punto del encuentro, tanto Ibai como IlloJuan barajaron las posibilidades y motivaciones que los llevarían a abandonar Twitch. “Yo sinceramente no sé si hay dinero como para que por ejemplo ElRubius o yo nos fuéramos de Twitch. No dinero de mira lo que vales, sino que estoy tan cómodo tanto con mi vida como con Twitch por lo que creo que es difícil que me mueva por dinero, aunque pienses la cifra más loca, que sí que todos tenemos un precio y es mucho dinero, pero es que aquí también gano mucha pasta”; contaba Ibai.

“La mayoría de nosotros tiene la vida muy encarrilada como para hacerlo sólo por dinero, hace mucho tiempo que deje de hacer las cosas sólo por dinero, tiene que haber algo más, aquí estoy muy bien”; añadía. IlloJuan respondía a Ibai comentando que aunque están a escalas diferentes en lo que a dinero y repercusión se refiere, el andaluz jamás pensó que ganaría tanto.

“Entiendo que la tuya es tan exagerada que digas “necesito otra motivación a parte de mira qué bolsa”, pero aunque mi bolsa sea mucho más pequeña que la que me pones delante, con esa bolsa vivo yo, mis hijos y mis nietos… pero todo el mundo tiene un precio”; respondía IlloJuan, quien además destacaba que para marcharse los grandes a otra plataforma, ésta debería de contar con funcionalidades realmente sorprendentes y otras caras grandes dentro del mundo streaming.