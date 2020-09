¿Por qué Kingdom Hearts no llega a Nintendo Switch? El director de la saga explica las razones

El estreno de Kingdom Hearts: Melody of Memory en consolas trajo consigo la ilusión de muchos jugadores, sobre todo al tratarse de la primera entrega de esta popular franquicia que finalmente llega a la consola híbrida. Pero es precisamente esto lo que ha provocado que muchos jugadores se pregunten el motivo y no hayan dudado en lanzar la pregunta al aire: ¿por qué no hay otras entregas de Kingdom Hearts en Nintendo Switch?

Por suerte, esta respuesta no ha tardado en llegar, aunque sin duda no es la esperada por los jugadores. El propio director de la saga, Tetsuya Nomura, ha sido el encargado de facilitar esta información, indicando que aunque en su día el estudio sí llegó a plantearse esta idea, las particularidades de la consola provocaron que fuese imposible llevar a cabo esta producción.

Kingdom Hearts Melody of Memory | Square Enix

Durante la entrevista con Nintendo Enthusiast indicaba que actualmente el estudio no tiene intención de llevar más títulos de Kingdom Hearts a Switch. Lamentablemente, una noticia que provoca que los fans de la saga que tengan intención de disfrutar de la historia en la consola de Nintendo tengan que esperar un poco más para que esto pueda llegar a suceder. Todo dependiendo de que finalmente el estudio vea posibilidades de llevar a cabo este proyecto.

Eso sí, ¿será posible ver algún tipo de producción de la saga en el futuro? Nomura asegura estar interesado en el hardware de la consola y cree que es posible que en el futuro pueda llegar a verse algún tipo de producción suya. Aunque eso sí, no parece que entre sus planes se encuentre la idea de llevar la aventura de Sora y sus amigos, por ejemplo con Kingodm Hearts 3, título que actualmente solo se puede jugar en PlayStation 4 y Xbox One.