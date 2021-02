PS Now: Detroit Become Human y Black Ops 3 entre las nuevos juegos del mes

La llegada de PS Now era una de las más esperadas. Después de todo, garantizaba a los jugadores la posibilidad de conseguir acceso a una gran biblioteca de juegos de consolas de anteriores generaciones y actuales. Pero lo mejor de este servicio de suscripción de Sony es que, precisamente, los jugadores pueden seguir probando nuevos juegos que van llegando con el paso del tiempo.

El servicio PS Now se mantiene en constante actualización para siempre ofrecer el mejor servicio a los jugadores. Por ello, con esta intención, la compañía ha confirmado las nuevas llegadas que se producen en el mes de febrero. Y sí, ya podemos adelantar que son grandes experiencias puesto que, a partir de ahora, tendremos acceso a títulos como Detroit: Become Human o incluso Little Nightmares.

Little Nightmares | Bandai Namco

Los nuevos estrenos de PS Now en febrero 2021

Call of Duty: Black Ops III (hasta el 29 de abril)

Darksiders Genesis

Detroit: Become Human

Hotline Miami 2: Wrong Number

Little Nightmares

WWE 2K Battlegrounds (hasta el 2 de agosto)

Por una parte contamos con la presencia de Call of Duty Black Ops III, un título en el que tenemos la oportunidad de disfrutar de su ambiciosa campaña tanto en solitario como con amigos. Por otra parte, se presenta Darksiders Genesis, una obra que lleva la acción de Darksiders a un juego de vista cenital y con gran acción.

Pero si estos dos juegos todavía te piden algo más, entonces te gustará saber que Detroit Become Human estará disponible con su sorprendente historia y complejas decisiones. A su vez, también será posible disfrutar de Hotline Miami 2, una obra que no solo mantiene la esencia del juego original, sino que incluso consigue sorprendernos con imponentes novedades jugables que resultan brutales.

Por último, también contamos con la presencia de Little Nightmares, una obra que sin palabras, logra transmitir un imponente mensaje y tensión. Pero si lo que realmente te apetece es enfrentarte a la acción y los golpes, entonces no te puedes perder la llegada de WWE 2K Battlegrounds, una obra que, con gráficos de estilo animado, logrará sacar a la luz tu habilidad.