PS Plus: Confirmados los juegos gratuitos para marzo 2021

Si bien para muchos jugadores era un momento de tensión comprobar que el miércoles pasado no se anunciaban los juegos de PS Plus, estos no se han hecho esperar demasiado. Aunque muchos aseguraban que podía tratarse de un anuncio a ver durante el State of Play de la pasada noche, la compañía ha conseguido mantener el secreto hasta ahora y sin duda, el anuncio no ha decepcionado en absoluto.

Como gran sorpresa de este día, finalmente Sony ha confirmado que en el mes de marzo los jugadores podrán hacerse con grandes obras en su colección, siendo una de las grandes sorpresas la llegada de Final Fantasy VII Remake (PS4) como parte de PS Plus. Pero esta no es la única gran obra que nos deja sin palabras, sino que también contamos con la imponente presencia de Remnant: From The Ashes (PS4), Farpoint VR (PS4), Maquette (PS5) y Jade’s Ascension (PS4).

Además de una serie de juegos que poder conseguir a lo largo de este mes, e incluso manteniendo todavía la posibilidad de descargar Destruction AllStars, la compañía también ha anunciado una nueva iniciativa bajo el nombre de PlayStation Plus Trophy Challenge. En esta los jugadores tendrán la oportunidad de conseguir un set exclusivo de avatares de PlayStation e incluso una PS5 si logran superar el reto durante el periodo que esté esta propuesta activa.

Por supuesto, recordamos que de momento es posible sumar los títulos de febrero a la colección. Si todavía no los has descargado, no desaproveches esta oportunidad ya que, muy pronto, Final Fantasy VII Remake llegará para poner un nuevo reto en tu camino. Eso sí, la compañía avisa con antelación de que esta edición no dará acceso a la actualización gratuita de PlayStation 5.