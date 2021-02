State of Play: Todos los anuncios y novedades para PS4 y PS5

Después de una buena temporada sin emitir un State of Play, finalmente confirmaba la llegada de un nuevo evento centrado en las novedades para PlayStation 4 y PlayStation 5. Una serie de propuestas que sin duda los jugadores están esperando con ganas, tanto relacionadas con juegos que ya están disponibles como con títulos que todavía están por llegar.

Pero es el momento de que los jugadores tengan todos los datos necesarios para saber qué se ha podido ver en el directo de la compañía japonesa. Así es que, a continuación, os contamos todo lo que hemos podido ver a lo largo de sus treinta emocionantes minutos con propuestas que, sin duda, ningún jugador con una PlayStation en cada debe perderse.

Crash Bandicoot calienta motores para su llegada a PS5

Sabíamos que la obra de Activision llegaría a PlayStation 5, pero lo mejor es poder ver las grandes novedades que traerá con su llegada a la consola de nueva generación de Sony. La propuesta tendrá una serie de mejoras que aprovecharán al máximo el nuevo hardware, incluyendo un espacio muy especial en el menú de la consola.

Returnal muestra un poco más de su acción

El exclusivo de la consola de nueva generación de Sony también ha tenido un espacio muy especial para los jugadores. Con intención de mostrar un poco más a fondo su planeta cambiante y las peligrosas criaturas que estarán esperando nuestra llegada para complicarnos el avance. No habrá un mapa por el que poder guiarnos, pero sí tendremos un gran misterio que resolver. Este es el momento y esperamos con ganas su estreno el 30 de abril en PlayStation 5.

Knockout City regresa tras su aparición en el Nintendo Direct

Tras su presentación en el Nintendo Direct, el balón prisionero regresa con gran protagonismo en el State of Play. Mostrando su acción y todo tipo de personajes interesantes con habilidades diferentes, los jugadores tendrán que ingeniárselas para atrapar el balón y evitar que este caiga en el momento en el que golpee al personaje. Eso sí, es posible anotarse a la beta, así que no dudes en participar y disfrutar de esta gran propuesta.

Sifu, una sorprendente aventura con acción y gráficos muy bien cuidados

De estilo único y sorprendente, la acción queda garantizada con una nueva propuesta en la que, desde el principio, pudimos ver al personaje repartiendo golpes en un pasillo. Entrenando y tras años avanzando, el personaje parece estar dispuesto a vengarse, a pesar de que por el momento no sabemos mucho sobre su historia, pero sí que estará disponible a partir de 2021 en PlayStation 5.

Solar Ash, una aventura indie de estilo espectacular

Siguiendo con las propuestas que sin duda nos dejarán sin palabras en el catálogo de PlayStation 5, nos encontramos con Solar Ash. Esta propuesta indie se basa en el movimiento, en el fluir de nuestro personaje mientras avanza y pelea contra las criaturas que se cruzan en su camino. Eso sí, el jugador tendrá que mostrar una gran habilidad para poder superar los retos que se presenten y descubrir el gran misterio que se encuentra en el precioso mundo que debemos recorrer. Una aventura que, a su vez, llegará a PlayStation 4 y PlayStation 5.

Si lo tuyo son los juegos de terror, esto es perfecto para ti

Si bien los juegos de terror tienen una forma única de ponernos a prueba, Five Nights at Freddy’s es posiblemente uno de los que mejor sabe llevar a cabo esta tarea. Una nueva entrega llega a PlayStation 5 con estilo renovado, jugabilidad retocada y, por supuesto, la garantía de que tendremos que pensar muy bien nuestra estrategia para no caer frente a los animales robóticos. Todo esto con Security Breach, propuesta que llegará en 2021 para PS4 y PS5.

Oddworld: Soulstorm regresa tras un tiempo en silencio

Uno de los indies que más sonaban para aparecer en el State of Play, garantizaba su presencia con una propuesta más que llamativa. Con intención de sorprendernos en la jugabilidad, los jugadores tendrán que ingeniárselas para poder superar cada una de las pruebas que se presenten con intención de salvar a los compañeros de nuestro protagonista. Eso sí, nos encontraremos con una historia oscura y llamativa que estará disponible a partir del 6 de abril en PlayStation 4 y PlayStation 5.

Kena: Bridge of Spirits regresa por todo lo alto

Tras un largo tiempo de ausencia, uno de los indies más esperados ha regresado con un espectacular tráiler en el que nos han fascinado una vez más con sus preciosas criaturas, entornos y jugabilidad muy pulida. Su propuesta de fantasía parece sacada de una película, lo que ha llamado especialmente la atención de los jugadores. Pero que no nos engañe su apariencia relajada puesto que el misterio y la acción pronto llegarán para enfrentarnos a un peligroso poder. Con habilidad y la necesidad de un gran poder, los jugadores tendrán que buscar recuperar la luz en cada uno de los lugares afectados por el peligro. Eso sí, ¿cuándo podremos disfrutar del juego? A partir del 24 de agosto en PC, PlayStation 4 y PlayStation 5.

Deathloop, un shooter para PlayStation 5

Tras una presentación en uno de los State of Play de Sony, finalmente regresa Deathloop para mostrarnos su acción, su trágica historia y, por supuesto, la acción que nos rodeará por todas partes. Asesinatos, una historia oscura y la posibilidad de volver atrás al tiempo. Una propuesta que, sin duda, nos invitará a pensar muy bien nuestra estrategia antes de que alguien pueda acabar con nosotros. Eso sí, todo es una propuesta que nos invita a morir una y otra vez.

Final Fantasy VII Remake también ha tenido su gran presencia en el State of Play

Uno de los juegos más rumoreados a lo largo de estos días, tras el anuncio del evento, finalmente ha hecho su aparición en el programa. Mostrando su jugabilidad, la gran sorpresa llegaba de la manera más inesperada con la presentación de nuevos personajes y una nueva historia para la propuesta. Mostrando su habilidad y enseñando algunos de los peligros a los que nos enfrentaremos, llega la actualización para PlayStation 5 el 10 de junio de este mismo año.

Por supuesto, para enseñar las grandes novedades con las que contaremos, la compañía nos ha mostrado los grandes cambios gráficos que presenta la versión de PlayStation 5. Una importante mejora que, sin duda, saca aún más partido a la espectacular Midgar. Y mejor aún, no solo contaremos con nuevos modos de juego, sino también con un espectacular modo foto. Todo esto con una actualización gratuita para todos aquellos que tengan la versión de PS4, quienes podrán acceder al nuevo capítulo de la propuesta para comprar a partir del 10 de junio de este mismo año.