PS Plus seguirá dando grandes títulos de lanzamiento como Bugsnax o Fall Guys

A lo largo de los últimos años, Sony no ha dejado de sorprender a los jugadores con los regalos de PS Plus, su exitoso servicio de suscripción. Si bien algunos meses han ofrecido algunos juegos que no han llegado a cumplir con las altas expectativas de los jugadores, en otras ocasiones se han convertido en una gran sorpresa que ha dado más de un motivo para celebrar a los jugadores.

A lo largo de este día hemos conocido grandes planes por parte de la compañía, como el hecho de que hay un nuevo State of Play marcado para este 25 de febrero y planes de futuro más que interesantes. Entre estos nos encontramos con propuestas que nos invitan a poder disfrutar de juegos de lanzamiento, una dinámica que hemos visto a lo largo de los últimos meses con Destruction AllStars, Bugsnax e incluso Fall Guys.

Destruction AllStars | Sony

Según parece, esta propuesta ha resultado no solo emocionante e interesante para los jugadores, sino que también ha sido innovadora para la compañía y parece que están muy interesados en mantenerlo. Jim Ryan, CEO de PlayStation, ha confirmado que para ellos funciona como editora y saben que a los suscriptores de PlayStation Plus les gusta, por lo que quieren seguir manteniéndolo.

Por el momento, hasta el 5 de abril, los jugadores tendrán la oportunidad de descargar totalmente gratis Destruction AllStars, la propuesta que nos lleva a destrozar coches a alta velocidad. Enfréntate en la arena y no dudes en plantar cara a todos los rivales que se crucen en tu camino. Una propuesta que ha sido lanzada como uno de los primeros exclusivos de PlayStation 5.