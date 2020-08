PS4, ¿la última consola de Sony? Así podría haber sido el triste final a la marca

PlayStation 4 es la clara vencedora de la actual generación de consolas. La plataforma de Sony se ha alzado como un rotundo éxito de ventas, además de contar con varios de los juegos exclusivos más importantes, destacando desde God of War, Horizon Zero Dawn o The Last of Us Parte 2 entre otros.

A todo ello hay que sumar las constantes ofertas en PlayStation Store y el apoyo de las third party, como por ejemplo Epic Games con Fortnite o Activision con Call of Duty Modern Warfare y Destiny. Un cúmulo de características que, sin duda, la han llevado a convertirse para muchos en la plataforma elegida como ganadora de esta generación. Pero, ¿sabías que PlayStation 4 podría haber supuesto la última consola de Sony?

Así lo ha desvelado un antiguo ejecutivo de la propia Sony, Shahid Ahmad. El que fuera durante 10 años director de contenido para la marca PlayStation ha desvelado interesantes detalles sobre el salto que supuso pasar de PS3 a PS4 con motivo del documental The PlayStation Revolution y del que ya os hablamos hace unos días.

PlayStation 3 | Sony

Tal y como relataba para GamingBolt, PlayStation 3 generó un gran déficit en Sony debido a su tecnología y el lanzamiento de la plataforma, el cual no fue del todo bien recibido a causa de su alto precio. ‘Era una pieza extraordinaria de hardware, pero también era increíblemente difícil sacar lo mejor de ella, con el tiempo se convirtió en un éxito, pero fue una guerra de desgaste’, destacaba Shahid.

En palabras del ex ejecutivo de Sony, la llegada de PlayStation 4 a las tiendas supuso una cura de humildad para la empresa alejándose de la arrogancia de PS3, pero por supuesto el miedo de cara al lanzamiento de PS4 estaba presente. ‘Nos lo jugábamos todo, teníamos que acertar con esto, y si no lo hacíamos, podría haber sido el final’, añadía.

E3 2013, Sony realizó una jugada maestra en su conferencia de la feria más importante del videojuego. PlayStation 4 contaría con importantísimos títulos, además de un precio de 399 euros, 100 euros más barata que su máxima competidora, Xbox One. La consola ya era todo un éxito entre los jugadores antes de su llegada al mercado. ‘Lo que no esperábamos es que fuera un éxito tan increíble, mayor de lo que soñábamos. Los jugadores pasaron a ser el foco de atención con el que nos comunicábamos.

Una línea que aún a día de hoy y siete años después siguen manteniendo. A finales de este 2020 Sony lanzará su consola de nueva generación, PlayStation 5. Una plataforma de la que ya hemos podido conocer algunos títulos, el diseño y características pero sobre la que todavía restan algunas sorpresas, en especial la fecha de lanzamiento y el precio.