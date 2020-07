PS5: la secuela de God of War y el regreso de una gran franquicia podrían anunciarse dentro de poco

Un nuevo rumor ha estado corriendo por Internet cómo la pólvora. Este sugiere un gran anuncio de juegos para PlayStation 5. Según el rumor, Sony realizará un State of Play en agosto en el que anunciaría la secuela de God of War, además del regreso de una gran franquicia sinónima de la marca Playstation.

Este rumor se ha generado en el canal de YouTube Moore's Laws is Dead, en el que se asegura que el juego secreto estaría relacionado con Mark Cerny. Es por ello que muchos fans ya han empezado a especular que esta gran franquicia podría ser un nuevo Jak y Daxter dada la trayectoria de desarrollo de Cerny; también se ha especulado con un nuevo Killzone o Resistance.

Por otro lado, también se comenta que la escuela de God of War se lanzaría a finales de 2021. Que Sony desarrollará God of War 2 es un hecho, ya que el primero ha sido uno de los mejores títulos de PS4 y de la generación actual.

Como podéis imaginar, no se trata más que de un rumor, por lo que habrá que pillar esta información con pinzas. Esta claro que Sony no ha puesto todas las cartas sobre la mesa, y que aún queda, por lo menos, un State of Play antes de que salga PS5, en el que se anuncie entre otras cosas su precio y fecha de lanzamiento. ¿Serán anunciados estos dos juegos en el mismo? El tiempo lo dirá.