PS5 no estará disponible en las tiendas físicas de España en su lanzamiento

¿No has podido reservar tu PlayStation 5 para el día de lanzamiento? Entonces no acudas a ninguna de las tiendas españolas, por grande o pequeña que sea, el 19 de noviembre. Sony ha confirmado que en ninguna tienda española podrán encontrarse unidades de PS5 el día de lanzamiento, no habrá consolas en las tiendas físicas.

Las tiendas sólo venderán la remesa de lanzamiento de consolas PS5 por medio de las secciones online de sus respectivas cadenas. Por tanto, algunos de ellos recibirán la consola directamente en sus casas y otros serán informados desde la tienda para que recojan su consola en una hora y lugar determinado, con cita previa.

Será la primera vez que una importante consola se lance en España sin unidades físicas en las tiendas, sin estanterías llenas de consolas para que los jugadores la puedan adquirir, pero también es cierto que vivimos una situación especial. Seguramente no existan unidades de lanzamiento para todos los jugadores interesados, por lo que el apelotonamiento en las tiendas es habitual en estos casos y desde Sony pretenden evitarlo por motivos obvios.

No habrá disponibles unidades de PS5 a la venta en tiendas físicas

DualSense de PS5 | Sony

Sony ha querido explicar esta decisión por medio de su blog oficial: "Con el objetivo de proteger la salud de nuestros jugadores, vendedores y personal durante la COVID-19, hoy queremos confirmar que todas las ventas del día del lanzamiento se llevarán a cabo a través de las tiendas online de los establecimientos autorizados", comenta la marca japonesa.

"No habrá disponibles unidades a la venta en tiendas físicas el día del lanzamiento, 19 de noviembre, así que no planees visitar tu tienda habitual el día del lanzamiento con la esperanza de encontrar una consola PS5 a la venta. Protege tu salud, quédate en casa y haz tu pedido online", concluye la empresa, no sin antes agradecer el apoyo de la comunidad durante este complicado año.

Por tanto, sin reserva, no acudas a ninguna tienda el 19 de noviembre, ya que no encontrarás unidades de PS5 disponibles.