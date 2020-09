PS5 vs. Xbox Series X: Microsoft devuelve una "bofetada" a Sony 7 años después

La batalla por la next-gen ha comenzado y las dos primeras empresas que estrenan consola en tan solo unos meses no dejan de darse golpes con sus anuncios. Sony y Microsoft se encuentran en una batalla por la próxima generación de consolas, disputándose los primeros compradores en la Navidad de 2020. Por ello, las empresas no dejan de lanzarse pullas con sus anuncios: Microsoft confirma que su consola es la más potente, Sony lo contrarresta con una gran lista de juegos, Microsoft anuncia el precio y confirma un modelo muy barato, Sony iguala el precio y destaca el DualSense, Microsoft anuncia la compra de Bethesda y sus exclusivos, Sony...

La última ha sido una bofetada de Microsoft a Sony, si bien es cierto que se trata de una devolución, una venganza que ha tardado siete años en producirse y que seguro ambas compañías se lo tomarán con deportividad. Tenemos que viajar 7 años en el pasado, antes incluso del lanzamiento de PS4 y Xbox One para comprender esta jugada de marketing.

Xbox se la devuelve a PlayStation 7 años más tarde

En el E3 2013 Sony decidió publicar un vídeo en medio de una gran polémica por una de las decisiones comerciales de Microsoft. Una decisión que luego fue revocada con el tiempo, pero las críticas fueron enormes para Xbox One, que no permitiría prestar los juegos entre jugadores. Sí, inicialmente Xbox One no iba a permitir que un jugador prestara su juego a un amigo y lo pudiera reproducir en otra Xbox. En medio de la polémica Sony creó un anuncio improvisado con sus directivos más conocidos presentándose un juego de PS4... El vídeo se hizo viral con 18 millones de reproducciones.

Ahora sabemos que uno de los datos más polémicos de PS5 es su retrocompatibilidad. Xbox Series X permite introducir cualquier juego de consolas Xbox anteriores y este automáticamente incluirá muchas mejoras gráficas sólo por el hecho de ejecutarse en una Xbox next-gen. PS5 sólo será compatible con PS4 y, encima, algunos de sus juegos no se actualizarán gratis con las mejoras. Este es el caso de Spider-Man, que para poder jugarlo con las mejores de la next-gen tocará pagar la edición Ultimate (la más cara) de Spider-Man: Miles Morales. Es decir, pagamos entre 10 y 20 euros más para poder jugar al título de PS4 con las mejoras de PS5.

Una oportunidad demasiado buena como para desaprovecharla, así que Xbox ha creado una serie de tweets para devolver el golpe 7 años después. "Aquí hay un hilo sobre cómo puedes actualizar juegos en Xbox Series X|S con Smart Delivery en unos pocos y sencillos pasos", comenta Microsoft en el tweet, con un solo mensaje anidado que dice "Simplemente compra el juego", refiriéndose a que no debes pagar un extra ni realizar acciones complicadas con la consola. Si ya tienes el juego sólo debes introducirlo en la consola y listo.

Tanto la cuenta americana como la española han decidido publicar este hilo.