Quake 3 ya disponible para descargar de forma totalmente gratuita

Si hablamos de algunos de los títulos FPS más míticos de la historia de los videojuegos, entonces uno de los nombres que más se repite es Quake 3. Este título ha sido uno de los grandes éxitos para muchos jugadores y, por supuesto, el inicio a un mundo repleto de aventuras y pruebas de habilidad para otros tantos. Una prueba que, sin duda, garantiza las mejores experiencias.

Pero ahora llega el momento de que los jugadores puedan revivir estas emocionantes aventuras gracias a la vuelta de Quake 3 al launcher de Bethesda de forma totalmente gratuita. Todo esto gracias a la campaña que los jugadores completaron con gran éxito y que venía acompañada de interesantes regalos, entre ellos, la posibilidad de conseguir la saga Quake de forma totalmente gratuita.

Quake III | Bethesda

Este es el momento de que los jugadores puedan sumar a su catálogo de juegos Quake 3 sin ningún tipo de gasto. No importa si has sido de los jugadores que han participado en la campaña o no, no existe ningún tipo de requisito. Simplemente tienes que acceder al launcher de Bethesda y haceros gratis con uno de los FPS que revolucionó el mundo con su llegada en 1999.

Por supuesto, todavía son muchos los proyectos que se esperan por parte de Bethesda, como la llegada de una nueva entrega de The Elder Scrolls, aunque por el momento parece que para esta última tendremos que esperar un poco más. Pero, simplemente, este es el momento de disfrutar y recordar con cariño uno de los títulos FPS que dieron grandes horas de juego a los usuarios.