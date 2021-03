Rainbow Six Siege: Juega totalmente gratis por tiempo limitado

Hay juegos que siempre se mantienen en la lista de pendientes, deseados o próximas compras. Como un recordatorio constante de que nuestro interés está ahí a pesar de que tiene algo que nos echar para atrás. Para esos momentos no hay nada mejor que las épocas de poder probar la obra totalmente gratis, de tal forma que no nos limitamos a lo que otros nos digan para convencernos, sino que optamos por dejarnos llevar por lo que realmente nos interesa.

Rainbow Six Siege puede ser uno de esos juegos que a lo largo de los años has dejado en la lista de pendientes y, por ello, Ubisoft te ofrece una oportunidad única. Desde este mismo 18 de marzo hasta el próximo 25 de marzo podrás disfrutar de la acción del juego competitivo sin ningún tipo de gasto. Y no, no se limita a una única plataforma, sino que tendrás acceso a la obra en PC, Xbox One, PlayStation 4, PlayStation 5 y Xbox Series.

Rainbow Six Siege | Ubisoft

Si tras probar la acción sientes que es el momento de dar el gran salto, entonces debes saber que la compañía también ofrece la oportunidad de hacerse con esta obra con descuentos de hasta el 70%. Sin duda, un gran momento para iniciarse en el mundo de uno de los juegos que más destaca dentro de los eSports y que, a lo largo de los años, más nos ha sorprendido con su gran variedad de contenido.

Eso sí, hay pequeños matices en la prueba gratuita y es que, si quieres disfrutar de la propuesta en Steam, tienes que saber que su duración será algo más corta. Específicamente estará disponible hasta el 21 de marzo. En el caso de la nueva generación de PlayStation, no será posible disfrutar de las mejoras visuales, sino que únicamente se podrá acceder a la versión de PlayStation 4.

Pero esto, sin lugar a dudas, sigue como un primer contacto para todas las novedades que están por llegar al juego competitivo de Ubisoft ya que, como bien han adelantado, hay grandes novedades en camino. Específicamente la llegada de la sexta temporada del shooter táctico que ya está disponible y que nos propone disfrutar desde este mismo instante de su primer evento.