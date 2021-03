Ratchet and Clank disponible de forma totalmente gratuita para los jugadores de PS4 y PS5

Hace unos meses, varias compañías se unían en una buena causa para ofrecer a los jugadores claves de sus juegos de forma totalmente gratuita. Una forma de hacer que la pandemia provocada por el coronavirus fuese un poco más amena y resultase mucho más sencillo mantenerse en nuestro hogar para frenar el avance del virus. Entre estas compañías se encontraba Sony con su iniciativa Play at Home.

A lo largo de los meses, la compañía fue ofreciendo una serie de interesantes juegos. Y ahora, tal y como anunciaba apenas hace unos días, regresa con una propuesta muy interesante para los jugadores. Ya que una nueva entrega para PS5 está cerca de su estreno, ahora los jugadores pueden descargar totalmente gratis en su PS4 o PS5 el videojuego Ratchet and Clank.

Ratchet and Clank | Sony

En la entrada del blog, la compañía afirma que, en estos tiempos históricos, el equipo quiere agradecer a la comunidad devolviéndole algo. Con intención de que los jugadores se sigan cuidando y manteniéndose a salvo, la compañía tiene una interesante selección gratuita de excelentes juegos y ofertas. De este modo, la oferta comienza con la posibilidad de conseguir Ratchet and Clank, la obra de Insomniac Games, de forma totalmente gratuita.

Debes saber que esta oferta está disponible para todos los jugadores, sin necesidad de ser suscriptor de PS Plus. Además, una vez hayas solicitado tu copia, no necesitarás realizar ningún tipo de suscripción, sino que el juego se quedará para siempre en tu biblioteca. Por ello, no lo dudes y dirígete a PS Store para solicitar tu copia y estar un poco más preparado para la acción que está por llegar con Ratchet and Clank: Rift Apart, exclusivo de PlayStation 5.