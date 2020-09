Ratchet and Clank: Rift Apart confirma la carga de mundos en menos de un segundo

Ya ha comenzado la cuenta atrás para el gran estreno de PlayStation 5 aunque, por el momento, la fecha de lanzamiento sea uno de los grandes misterios del año. Hasta el momento, la compañía solo nos ha facilitado datos sobre su aspecto e incluso algunas características, mientras que su lanzamiento o su precio siguen siendo una de las cuestiones más repetidas. Pero lo que sí nos aseguran las compañías es que la consola es un auténtico salto generacional.

Entre las compañías que no han dudado en mostrar los puntos fuertes de la consola de Sony se encuentra Insomniac Games, encargados de la creación de Ratchet and Clank: Rift Apart, una de las grandes bazas para estas navidades de la consola de Sony. Durante su última entrevista con The Washington Post, el director del proyecto, Mike Daly, ha querido aclarar algunos de los puntos respecto a esta obra y nos ha dejado con una serie de novedades realmente interesantes.

Ratchet and Clank: Rift Apart | Insomniac Games

Uno de los puntos más interesantes de su obra se encuentra en los portales dimensionales por los que irán viajando los protagonistas y los cuales nos irán ofreciendo increíbles entornos que poder recorrer y los cuales se cargarán al momento. Según indica el propio director, todo el gameplay es en tiempo real y donde puedes controlar al personaje. Todos los mundos que recorres durante la secuencia son mundos reales, plenamente implementados, por lo que podrás detenerte en estos sin más y jugar.

De hecho, a esto añadía el director creativo, Marcus Smith, que los mundos se irán cargando en menos de un segundo, por lo que serán un total cambio de paradigma. Se trata de un cambio en los tiempos de carga que, hasta la fecha, no habían podido imaginar. Y que finalmente podremos conocer de cerca con el estreno de Ratchet and Clank: Rift Apart, título que llegará a PlayStation 5.