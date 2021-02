Ratchet & Clank: Una Dimensión Aparte confirma su esperada fecha de lanzamiento

Muchos jugadores estaban esperando esta gran noticia y es que, tras conocer la existencia de Ratchet and Clank Rift Apart, por fin sabemos su esperada fecha de lanzamiento. Una ocasión perfecta para no solo dejarnos llevar por sus plataformas y grandes momentos de historia, sino para poder saber un poco más a fondo lo que realmente nos espera en cada una de sus dimensiones.

Tras una larga espera, finalmente sabemos que Ratchet and Clank: Rift Apart estará disponible a partir del 11 de junio en PlayStation 5. Eso sí, lo hará con dos ediciones, una siendo la edición estándar con el juego simplemente y la edición estándar deluxe, la cual incluye cinco conjuntos de armadura, un paquete de pegatinas para el modo foto, 20 Rarinatium, la banda sonora e incluso el libro de arte digital.

Ratchet and Clank: Rift Apart | Sony

Por supuesto, quienes reserven la obra, sin importar la edición, también tendrán premio. Estos conseguirán contenidos exclusivos anticipados, como el Arma Pixelador y el conjunto de armadura Carbonox. Y por si nada de esto fuese suficiente, además la compañía ha acompañado la noticia de un nuevo tráiler que podéis encontrar sobre esta noticia y que sin duda hace que el 11 de junio sea una fecha muy esperada.

Ratchet and Clank: Rift Apart se ha convertido en uno de los juegos más deseados por los fans de la saga. Se trata, en sí, de una propuesta no solo llamativa, sino realmente interesante para los jugadores. Aprovechará de un modo único la propuesta presente con el mando, lo que hará que se convierta en un complemento perfecto para las horas de diversión.