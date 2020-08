¿Reconoces tu casa en Flight Simulator? Alucina con la recreación del planeta hecho con el simulador más realista del mundo

Los simuladores son cada vez más populares, hasta el punto de que títulos como Los Sims 4 son de los juegos más queridos. Pero, ¿y si te dijésemos que tienes la posibilidad de disfrutar de uno de los simuladores de vuelo más espectaculares? Este llega bajo el nombre de Flight Simulator y la realidad de sus gráficos y detalles ya ha dejado a jugadores de todo el mundo fascinados.

Es posible que, al pensar en un simulador de vuelo realista, creas que únicamente se centra en algunos lugares del mundo. De hecho, que llegues a pensar que, de jugar, tan solo tendrás la oportunidad de recorrer algunas de las ciudades más importantes del mundo. La realidad es que sus desarrolladores han trabajado duro para que podamos visitar el mundo entero, incluso esos pequeños pueblos que pocos conocen.

Este sorprendente proyecto prometía y ha cumplido con su objetivo de presentarnos una recreación 1:1 de la Tierra. ¿Cómo han podido lograrlo? Para ello, la compañía ha utilizado su Bing Maps para poder utilizar como referencia las imágenes en satélite y, de este modo, poder realizar una recreación de gran fidelidad de los lugares. De hecho, hay jugadores que incluso se han atrevido a buscar sus casas, encontrándose con que esta no solo está presente, sino que incluso está reflejada con gran detalle.

Tal es la calidad de sus detalles, que la comunidad de jugadores no ha dudado en lanzarse a la aventura para viajar en un momento que, debido a la pandemia, no resulta tan sencillo. Pero no solo han tratado de conocer otras partes del mundo gracias a este simulador, sino que incluso han probado suerte para encontrar sus casas e incluso han iniciado retos para saber si otros jugadores pueden llegar a reconocer su ciudad a vista de pájaro.

Si tu interés por este simulador ha aumentado de manera exponencial, debes saber que Flight Simulator ya está disponible en PC y Xbox One, siendo uno de los pocos juegos que se han atrevido a recrear el mundo con imágenes a 4K y dado la oportunidad a los jugadores de experimentar y descubrir el mundo desde las alturas.