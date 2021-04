Recupera un regalo de cumpleaños perdido, y ahora podría venderlo por más de 4.000 euros

Ya sea por pura nostalgia o por un fuerte valor sentimental, muchas personas son incapaces de deshacerse de sus juguetes de la infancia. Es por ello que se tiende a guardar los objetos en cajas para finalmente dejarlas olvidadas en el fondo del trastero. Sin embargo, en ocasiones algunos de esos elementos podrían encontrar un comprador bastante generoso.

No es la primera vez que hablamos sobre el coleccionismo y cómo esta forma de ocio puede mover millones de euros a través de las páginas de subastas. Objetos realmente difíciles de conseguir, cartas verdaderamente extraordinarias o videojuegos antiguos precintados y en perfecto estado, no cabe ninguna duda de que algunas pertenencias que creemos que no tienen ningún valor, en realidad pueden ser tasadas por cifras de más de tres ceros.

¿Te imaginas lo que sería recuperar 20 años más tarde un regalo de cumpleaños perdido? No solo te lo encontrarías en perfecto estado, sino que Internet podría medir su valor por miles de euros. Esta es la suerte que ha corrido recientemente Lanai, un usuario de Reddit que ha acudido al popular foro para contar su asombrosa historia.

Por lo visto, los padres recuperaron un regalo de cumpleaños que no pudieron entregarle hace 23 años. Se trata de nada más y nada menos que de una copia completamente precintada y en perfecto estado de Pokémon Azul, un videojuego que como bien podréis estar imaginando, el éxito de la franquicia ha hecho que sea prácticamente imposible encontrar una copia en estas condiciones.

“Mis padres llamaron y me preguntaron si estaba interesado en un nuevo juego de Pokemon. No esperaba exactamente este.”, dice Lanai a modo de broma. Una vez publicada la fotografía del juego de Pokémon Azul por estrenar, la comunidad de Reddit no tardó en comentar que este título en dicho estado tiene un valor de miles de dólares.

A pesar de que Lanai ya ha explicado de antemano que no tiene intenciones de venderlo, lo cierto es que de acuerdo a una popular página que pone precio a distintos objetos, esta copia podría llegar a comercializarse por más de 600 dólares. En caso de que el usuario decidiera llevar el regalo a empresas como Wata o VGA para que lo calificasen, si recibiera una nota sobresaliente podría alcanzar, como mínimo, 4.000 dólares.