Resident Evil 8: Capcom explica en qué juego de la saga se basaron para su creación y por qué regresa Ethan Winters

No hace falta fijarse mucho en la actualidad para darse cuenta de que los jugadores están impacientes por ver el gran estreno de Resident Evil 8 Village. No solo es su ambientación y su estilo jugable tan característico, sino que los jugadores están impacientes por ver la llegada de Lady Dimitrescu y sus hijas, las cuales descubrimos hace poco que no son más que una pequeña parte de todo lo que llegaremos a ver.

Pero lo que tenemos claro es que todavía hay mucho por descubrir, por lo que el estudio no ha dudado en hablar. Esta vez ha sido Peter Fabiano, el productor de la obra, quien ha respondido a las preguntas en su entrevista con la Revista Oficial de PlayStation y de la cual hemos podido informarnos gracias al medio Wccftech. En esta llega incluso a hablar de la vuelta de Ethan Winters, una de las grandes incógnitas de la obra.

Menciona que han decidido traer de vuelta al personaje porque el estudio se encariñó mucho con el personaje así que tenían que continuar con el arco de su historia. Querían que los jugadores siguieran experimentando el juego a través de los ojos de este ya que se trata de una continuación de Resident Evil 7. Eso sí, nadie ha podido evitar fijarse en la relación de la nueva obra con un juego anterior, Resident Evil 4, y según parece no ha sido simple casualidad.

Resident Evil 8 Village | Capcom

Tal y como indica el productor, los jugadores notarán que se han inspirado mucho en Resident Evil 4 y es que el equipo ha hecho un gran trabajo para crear una sensación auténtica, habiendo incluso muchas sorpresas para mantener a los jugadores alerta. Incluso podremos disfrutar de un equilibrio entre combate, exploración y puzles.

Pero si hablamos de la parte más importante, entonces no podemos perder de vista a Lady Dimitrescu y sus tres hijas. De hecho, afirma que son lo que los jugadores podrían esperar de la tradición de los vampiros. No indican que eso sea lo que son, pero hay algo que se siente sobrenatural en lo que sucede. Aunque todo eso podremos descubrirlo a partir del 7 de mayo en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5 en Resident Evil 8 Village.