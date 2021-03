Resident Evil 8: Su productor explica grandes novedades sobre su jugabilidad y opciones de defensa

Si hablamos de uno de los juegos más esperados, entonces Resident Evil Village está en la lista. Y es que el juego de Capcom nos ha dado muchas razones para fijar nuestra atención en este, tanto en el aspecto de tener en cuenta que se trata de un juego donde se ha presentado a una de las villanas más llamativas de la saga como es Lady Dimistrescu. Pero eso no es más que el principio pues el juego realmente tiene mucho más por ofrecer.

En una reciente entrevista, el productor de la obra, Tsuyoshi Kanda, ha comentado algunos aspectos realmente importantes de la nueva obra. Entre ellas, una de las novedades que se centra en una mecánica orientada a la supervivencia. Aunque eso sí, también ha tenido tiempo para hablar sobre la optimización en todas y cada una de las plataformas al igual que algunos aspectos que, hasta la fecha, no conocíamos.

En su entrevista ha mencionado que, al tratarse de un juego mucho más enfocado a la acción, no solo tendremos la función de guardia, sino también te contraataque. Para poder protegerse, los jugadores podrán utilizar los muebles del entorno, usando estos como paredes que pueden abrir todo tipo de oportunidades para enfrentarse a una situación específica. Todo dependerá del jugador.

Resident Evil 8 Village | Capcom

Su objetivo era la de crear un juego libre de estrés, por lo que se enfocaron en optimizar el juego para que los tiempos de carga se redujeran en la medida de lo posible. Además, querían asegurarse en todo momento de que las batallas tuvieron un desarrollo sin problemas en las plataformas en las que estuviese disponible el juego, por lo que en cada una de ellas los jugadores se encontrarán con una obra optimizada.

Por supuesto, para poder poner a prueba todo esto tendremos que esperar un poco más puesto ya que, os recordamos, Resident Evil Village no verá la luz hasta el próximo 7 de mayo. Además, estará disponible en PC, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X y PlayStation 5. Una propuesta que no importa como, siempre se adaptará a las necesidades del jugador.