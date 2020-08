Resident Evil 8 Village: nuevos rumores señalan la posible inspiración para sus criaturas

Desde su gran anuncio, Resident Evil 8 ha sido uno de los grandes misterios para la próxima generación de consolas. Con su aparición durante el evento de PlayStation 5, se ha mantenido entre las sombras, siendo uno de los títulos de Capcom que tan solo espera un buen momento para volver a aparecer, pese a que todos los rumores parecen señalar que será en agosto o septiembre el momento elegido para presentar un nuevo tráiler.

Pero a falta de una nueva confirmación oficial, los rumores no dejan de aparecer. En esta ocasión no se centran exclusivamente en su historia, sino en las criaturas a las que los jugadores tendrán que enfrentarse durante su aventura y que, según mencionan, harían referencia a un punto temprano del juego por lo que, si no quieres llevarte ningún tipo de spoiler, a pesar de que no haya confirmación actualmente, te recomendamos que dejes de leer desde este punto.

Resident Evil Village | Capcom

Mediante un artículo compartido por el medio Gamingbolt, se mencionan algunos elementos respecto a los jefes finales del juego, enemigos y armas presentes. Aunque no solo eso, sino que incluso se llega a hablar de algunos puntos interesantes del inicio del juego. Una serie de datos que, señalan, vienen de una demo disponible desde el lanzamiento de Resident Evil 3 Remake y que funciona en PlayStation 4, a pesar de que el título no saldrá en esta plataforma.

Según mencionan en el rumor, los jugadores comienzan con una protagonista femenina que camina por una especie de cueva y con la cual el jugador únicamente puede huir puesto que no tiene armas a mano con las que poder defenderse. Mientras trata de escapar, el miedo se apodera de ella puesto que las criaturas no dejan de atacarle y las cuales, según menciona el filtrador de esta información, parecía una bruja.

Pero no serían las únicas criaturas, sino que incluso se llega a mencionar que otras criaturas presentes tomarían su inspiración de Krampus, los cuales serían manejados por la bruja anteriormente mencionada. Claro que, por supuesto, a pesar de lo bien que pueda sonar esta información, tendremos que esperar a la gran confirmación por parte de la compañía.