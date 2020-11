Resumen Top Gamers Academy: Actualización de rankings y nominados de la semana

Si creías que la emoción de Top Gamers Academy ya había acabado, sin duda no estabas pensando en las grandes novedades que estaban por llegar. A partir de ahora ningún equipo se libra, todos están nominados, a pesar de que acumular victorias trae consigo grandes premios. Repasamos este sábado 7 de noviembre en la Academia y cómo llevan los aspirantes su nominación.

Comenzando el día con una clase de Fitness

Con un día tan importante a la espera, nuestra profesora Sara Carmona no duda en relajar esos nervios y activar tanto cuerpo como mente gracias al ejercicio. Por supuesto, desde el primer minuto los aspirantes han tenido que darlo todo y es que Sara no perdona ningún fallo, sino que quiere que se centren.

Por ello, con un día tan emocionante esperando, llega el momento de que los aspirantes calienten y se activen. Tienen que estar preparados para darlo todo y evitar al máximo las nominaciones. Después de todo, recordamos que a partir de ahora serán tres nominados de cada equipo los que se jueguen su puesto.

Clase de eSports junto a la directora de la Academia

Llega el momento de que la directora Anouc imparta su clase de eSports. Pero una vez más esta no se encuentra sola para aportar información interesante a los alumnos, sino que ha contado con la ayuda de Virginia Calvo de Giants Gaming, quien ha hablado de la integración de la mujer en los eSports.

Aunque siempre ha habido mujeres jugadores, estas no contaban con visibilidad dentro de los videojuegos en el entorno competitivo. Por ello, el equipo Giants Gaming ha abierto el camino, creando productos y distintos campos para que prácticamente el 50% de las mujeres que siguen los eSports no abandonen la competición.

Videollamada de Ampeter para dar ánimo a su equipo

El Team Manager de Grefg no ha dudado en llamar a su equipo para darles ánimos antes del torneo. Después de todo, ahora que su equipo se encuentra en segunda posición, no quiere que pierdan puestos, así que Ampeter les ha recordado la importancia de esforzarse al máximo y no perder el objetivo.

Por supuesto, les indica que tienen que divertirse, pero de igual modo no pueden olvidar que están cerca del final del programa y, para ello, tienen que darlo todo si quieren ser de los jugadores que se mantengan presentes hasta el final. ¿Lograrán mantener su segundo puesto en el ranking, se harán con el primer puesto o volverán a la maldición y acabarán en el último? La respuesta está a punto de llegar.

Torneo Final de la semana con Fortnite, Clash Royale y Gran Turismo

Comienza el torneo final de esta semana de Top Gamers Academy. Nuestros aspirantes comienzan con el torneo de Clash Royale donde tendrán que poner a prueba todos y cada uno de los consejos que Carlota les ha estado entregando a lo largo de la semana. Y donde, por supuesto, tendrán que darlo todo para ganar puntos tanto para su equipo como en solitario.

Comienza el torneo de Fortnite, donde nuestros aspirantes ya cuentan con una gran fluidez a la hora de enfrentarse a sus rivales. No es de extrañar puesto que han contado con la ayuda y guía de Suja, uno de los mejores. Aunque eso sí, nos hemos llevado grandes sorpresas con victorias de lo más inesperadas.

Y finalmente llega el momento de Gran Turismo. El profesor Lucas les ha enseñado todo cuanto ha podido para este momento. Y podemos garantizar que hay aspirantes que no solo se han limitado a mejorar en las clases, sino que han practicado duro para poder llegar a este enfrentamiento.

Actualización de rankings y nominaciones de la semana

Estamos ante el momento de la verdad y de poder conocer finalmente a los ganadores y nominados de esta semana. Después de todo, os recordamos que serán 9 los aspirantes que estén en peligro esta semana. Para comenzar tenemos los votos al mejor creador de contenido de esta semana. Su vídeo ha conseguido conquistar a fans y compañeros y el ganador ha sido Zunk.

La emoción del torneo ha estado muy presente y, por ello, nos llevamos una gran sorpresa. Por primera vez, el equipo Grefg se despide de su tercer puesto en el torneo y luce un gran segundo puesto. Mientras tanto, el equipo de Willyrex se queda con el tercer puesto mientras que el Team Lemon Sharks logra hacerse con el primer puesto.

La gala de este domingo será realmente importante ya que los owners tendrán que elegir a qué jugador salvan, mientras los compañeros eligen a qué jugador quitan de la zona de peligro y finalmente los seguidores del programa deciden qué jugadores se van.