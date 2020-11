Resumen Top Gamers Academy: Torneo final y nuevas nominaciones de la semana

Nos encontramos en un momento de gran tensión en la Academia donde cada jugador tiene que dar todo de sí mismo para evitar caer en la nominación y correr el riesgo de ser nominado. Pero el torneo ya ha sido celebrado y ya conocemos a los nominados. ¿Quieres saber quiénes son? A continuación repasamos este sábado 14 de noviembre en la Academia.

Clase de Fitness al aire libre

Sara ya está en la Academia y tiene ganas de hacer que para nuestros aspirantes este sea un gran día. Por ello, no ha dudado en sacarlos de entre esas cuatro paredes para repetir, una vez más, su clase al aire libre. Por supuesto, una decisión tomada respetando todas las medidas de seguridad y con total control.

Pero para nuestros aspirantes ha sido como estar en el paraíso, sobre todo porque se han visto fuera de la Academia durante casi una hora. Algo que, desde que han entrado, se ha limitado a una sola vez. Por ello, no han dudado a la hora de aprovechar al máximo la clase y disfrutar del momento.

Clase de eSports con Anouc y una gran invitada

Llega el momento de la clase de Anouc con los aspirantes. Por supuesto, esta vez no viene sola, sino que para ayudarla a explicar y seguir adelante con el gran avance del deporte electrónico, nos encontramos con Noa, comentarista profesional de League of Legends y quien no ha dudado en mostrar el importante papel de la mujer en los eSports.

De hecho, uno de los aspectos que han mencionado es que hubo una época en la que se negaban a poder ir a una entrevista para evitar los titulares con el protagonismo de las mujeres en los deportes electrónicos. Pero lo que sí vemos es un gran avance y que, por supuesto, va a seguir adelante.

Videollamada de Byviruzz

Anteriormente dedicado al Clash Royale, ByViruZz llegó a saltar por varios estilos de juego para móviles, aunque actualmente ya ha dado el gran salto a teclado y ratón. Pero lo que no ha dudado es a la hora de poder guiarlos un poco y aconsejarlos en las mejoras de Clash Royale, donde ha mostrado tener un gran conocimiento.

Por supuesto, este es uno de los mejores creadores de contenido para explicarles el gran cambio que ha experimentado YouTube desde que él comenzó hasta la fecha. Y es que, como bien les ha demostrado, ha estado muy presente en la red social, hasta el punto de ser considerado por algunos de la Academia como uno de los mejores.

Llamada de Rubius y Mangel

Llega el momento de la verdad con Rubius y Mangel en una llamada especial para los aspirantes de la Academia. Queda muy poco para el gran torneo y tanto el Team Owner como el Manager quieren dar ánimos a los aspirantes. Saben que la cosa está complicada ahora mismo, pero quieren garantizar que se lo pasen bien y, sobre todo, que busquen llegar a lo más alto.

Así es que, con algo de humor al tener su llamada en conjunto, ambos no dudan a la hora de poder guiar a los aspirantes. Saben que se encuentran en la recta final y es el momento de que se mantengan todo lo posible. Sobre todo porque va a ser realmente complicado cuando tengan que tomar la decisión de salvar a alguien.

Llega el momento de la competición: Torneo final de la semana

Ahora sí, tras hablar con Rubius y Mangel, llega el momento de que los aspirantes compitan. Para ello, esta vez tendrán que darlo todo en Fortnite, Gran Turismo y Clash Royale. La competición está más que asegurada puesto que nadie quiere perder su puesto en la Academia, pero solo aquellos que consigan más puntos podrán salvarse de la nominación.

Muchas rondas por delante, mucha tensión en el aire y algunos claros ganadores. Pero, por supuesto, debemos recordar que los puntos de Fall Guys y creadores de contenido afectan a la hora de poder situar a los aspirantes más arriba o un poco más abajo. Así es que deben ser cuidadosos a la hora de competir y no perder puesto.

Actualización de rankings y últimos streamings

Ahora sí, llega el momento de saber cómo han quedado los equipos esta semana y, por supuesto, quiénes son los nominados esta vez. De este modo tenemos ante nosotros a un gran ganador de la semana y es que, por primera vez en lo que llevamos de concurso, finalmente los Calvalleros logran el primer puesto, seguidos de cerca por los Lemon Sharks y con los Topo-ratones en el último puesto. Por supuesto, como ganadora de la creación de contenidos tenemos a Irene Fields, quien se ha ganado sus 30 merecidos puntos. Aunque eso, lamentablemente, no la salva de las nominaciones.

En el Team Calvalleros tenemos a Pepelu, Toni Cortés y Oliv Liv en las nominaciones. Por otra parte, en el Team Lemon Sharks se encuentran Irene Fields, Zunk y ElSkipler. En los Topo-ratones están Alba Vicius, RubySky9 y Onlycopycat. ¿Quién se salvará esta semana? Muy pronto lo sabremos. Mientras tanto nos despedimos con los streamings de ElSkipler, Mapxmen y Eka.