Resumen Top Gamers Academy: Torneo Gran Turismo y una llamada sorpresa

Los aspirantes de Top Gamers Academy están cada vez más cerca del gran torneo, un momento en el que se decidirá al equipo ganador de esta semana. Y aunque la tensión está en el aire, los team owners, managers y profesores procuran que todo vaya por buen camino. Después de todo, cada uno de los aspirantes busca un mismo objetivo: poder cumplir su sueño.

Historia de los videojuegos con Gemma Manzanero

Tras un buen desayuno y una actividad repleta de acción gracias a las pistolas Nerf, llega el momento de que nuestros aspirantes vuelvan a ocupar sus asientos, en esta ocasión para una nueva clase de historia de los videojuegos. Y es que los espera Gemma Manzanero, esa profesora dispuesta a enseñarles los secretos de los videojuegos desde el principio hasta la actualidad.

En su repaso, ha comentado las grandes ventas de PlayStation 2, una de las consolas más exitosas de la marca Sony y la cual vio el nacimiento de grandes videojuegos. Después de todo, nadie puede olvidar a grandes personajes como Spyro o el insuperable y alocado Crash Bandicoot.

Comienza la competición: qualys Gran Turismo y torneo Fall Guys

Por supuesto, tras una buena clase de historia, llega el momento de volver a la acción. Para ello, nuestros aspirantes van a adelantar un poco los acontecimientos que tendrán lugar un poco más tarde. Y es que hoy les toca el torneo de Gran Turismo con el que poder conseguir algunos puntos más para su equipo.

Pero para poder comenzar con la competición, antes de nada los aspirantes tienen que ganar su puesto en los qualys de Gran Turismo. Con una pista marcada y un vehículo más que seleccionado, los aspirantes están preparados para la gran acción. Por el momento, seleccionando a los más rápidos y su división en los tres grupos.

Pero no solo podíamos contar con un adelanto para el gran torneo de esta tarde, sino que nuestros aspirantes tienen una increíble oportunidad: el torneo de Fall Guys. Gracias a este pueden conseguir puntos para su equipo y aunque estos no se entregan en un primer momento, serán acumulados y entregados finalmente el sábado.

Videollamada sorpresa: Roberto Leal

Aunque las sorpresas no dejan de llegar para nuestros aspirantes, estos no pueden evitar sorprenderse con cada nuevo encuentro que tienen con grandes figuras de la televisión. En este caso, con el presentador de Pasapalabra, Roberto Leal. Y por supuesto, su visita no solo viene con su presencia, sino con un gran juego para los aspirantes.

Dado que es el presentador de Pasapalabra, llega el momento de que nuestros aspirantes disfruten de un rosco gamer. ¿Quién crees que será el gran ganador? Sin duda, un pequeño break antes de una competición en la que se decidirán los puntos que irá acumulando cada equipo hasta el sábado.

Torneo de Gran Turismo y Beneficio Fortnite

Y ahora sí, llega el momento de la competición, de que nuestros aspirantes tengan que darlo todo para poder superar los retos. Poniendo en práctica todo lo que han aprendido a lo largo de estas semanas, llega el momento de pisar bien el acelerador y darlo todo en la competición de Gran Turismo.

Con grandes competidores, las carreras han resultado de lo más ajustadas, hasta el punto de que podemos ver algún que otro cambio de puesto de lo más inesperado. Aún así, con jugadores que desde el principio han sido capaces de mantener su gran puesto. Y, en el caso de Mapxmen, a pesar de no estar en su mejor momento, sigue siendo un gran piloto.

Por supuesto, la competición de Gran Turismo no llega sola y es que nuestros aspirantes todavía tienen la oportunidad de ganar en Beneficio Fortnite. Recordamos que gracias a este pequeño “torneo”, el aspirante que haya acumulado más victorias puede conseguir una hora extra de streaming para competir con sus seguidores.

Actualización de rankings y streaming

Llega el momento de conocer a los ganadores de hoy. El ranking se mantiene muy ajustado, aunque en esta ocasión con un nuevo cambio de puestos. El equipo Topo-ratones de Willyrex y Fargan logra alzarse con el primer puesto con 82 puntos, seguido de cerca por los Calvalleros, el equipo de Grefg y Ampeter que se sitúa con 80 puntos.

Por supuesto, los Lemon Sharks, el equipo de Rubius y Mangel no está muy lejos, sino que se mantienen en el último puesto con 78 puntos. Pero como sabéis, nada está decidido todavía. Con una competición más por delante y el torneo más importante el sábado, todo puede cambiar muy rápido. Eso sí, por el momento nos despedimos recordando los streamings de Alba Vicius, Onlycopycat y RubySky.