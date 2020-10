Resumen Top Gamers Academy: Un nuevo estilo de torneo y grandes competiciones

Comienza una semana más para los aspirantes de Top Gamers Academy y aunque la pena de haber perdido a una importante amiga está en el aire, la llegada de LilWicca consigue mantener todo en calma. Con buenas amistades, nuevas competiciones y todo tipo de retos para nuestros jugadores, llega el momento de seguir de cerca este martes 27 de agosto para los aspirantes.

Comenzando el día con una clase de Fitness

Con tantas horas de juego que tendrán por delante, la actividad física es realmente importante, sobre todo para evitar las molestias en espalda y cuello. Por ello nuestros aspirantes comienzan su día con una nueva clase de Fitness junto a Sara Carmona que promete ser realmente estricta.

Dispuesta a que estiren, a que mejoren y, por supuesto, a que lo den todo, la profesora no ha dudado a la hora de corregir posturas y mantenerse muy atenta a que nadie evite hacer los ejercicios en un despiste. Eso sí, nadie puede negar que los aspirantes comienzan a ver los resultados de cada uno de los ejercicios.

Aprendiendo los secretos de Gran Turismo con Lucas Ordóñez

A pesar de que se nota una gran mejora en los concursantes a la hora de aceptar nuevos retos en Gran Turismo, Lucas todavía tiene mucho que enseñarles. Después de todo, nuestros aspirantes todavía tienen muchos secretos, combinaciones y puntos que mejorar, tal y como les ha indicado el profesor.

Centrando su atención en un único circuito esta semana para la competición, Lucas les explica cómo pueden afectar los distintos puntos al vehículo ya sea a la hora de tomar una mala curva o incluso el desgaste de las ruedas. Por ello, les recuerda lo importante que es concentrarse y, por supuesto, no perder ni por un instante el control del vehículo.

Competición con el party royale del momento, Fall Guys

Si hablamos de los juegos del momento, uno de los nombres que nos viene al instante a la mente es el de Fall Guys. El título nos reta a superar todo tipo de obstáculos para conseguir el primer puesto y nuestros aspirantes disfrutan de esta gran obra ahora que su segunda temporada ya está en marcha.

Por supuesto, aunque la competición no llega a tener puntos que sumar al equipo, eso no significa que los jugadores no busquen la victoria. De hecho, incluso comentan las partidas de sus compañeros siguiendo las técnicas muy bien enseñadas por parte de Suja, quien sin duda tiene que estar orgulloso.

Clase de creación de contenidos con Sergio

Como creadores de contenidos, los aspirantes tienen que ser capaces de ofrecer interesante contenido a sus seguidores. No solo tienen que limitarse a ser buenos en los videojuegos, sino que realmente tienen que aprender a dominar sus vídeos y ser capaces de ofrecer un producto interesante.

Para ello cuentan con la ayuda de su increíble profesor Sergio, quien les aporta los pasos necesarios para conocer todos los secretos de la creación de contenidos. Todo en una clase que resulta realmente interesante y que les ayuda a la hora de crear sus vídeos para nominaciones o presentaciones.

Grefg contacta con los aspirantes

Por supuesto, no todo son clases en la Academia, sino que también tienen la oportunidad de contactar con grandes figuras dentro de los videojuegos y creación de contenidos. En este caso con la llegada de TheGrefg, el Team Owner del equipo aguacate que se muestra con grandes esperanzas para su equipo.

Ante todo procura charlar con los aspirantes, saber qué tal llevan los cambios y esta nueva semana, aunque no duda en animar a su equipo y mostrar que, sin duda, espera grandes cosas de su equipo. Después de todo, estamos cada vez más cerca de la recta final y tienen que buscar llevar a su equipo a lo más alto.

Nuevo torneo de Fortnite: Torneo Max

Regresan las competiciones y, con ello, nuevos torneos para los jugadores. En esta ocasión el Torneo Max está protagonizado por Fortnite, con partidas épicas que nos demuestran que los jugadores están listos para darlo todo. Y que, por supuesto, se notan los cambios efectuados en esta nueva selección.

Las partidas están igualadas y la batalla está más que presente, pero nada impide que nuestros aspirantes lo den todo. Quieren ganar, quieren llevar a su equipo a lo más alto y, por supuesto, evitar perder la oportunidad de ser líderes en el ranking. Pero, ¿quién ganará a lo largo de esta semana?

Actualización de rankings y streamings en pareja

Sabemos que el momento más importante será el sábado, momento en el que los jugadores tendrán un torneo con valor doble, aunque también un día repleto de grandes emociones ante la presencia de Halloween. Pero eso no impide que veamos los grandes cambios en el ranking donde el Team Willyrex se estrena en el primer puesto, Team Rubius siguiendo muy de cerca sus pasos y, finalmente, el Team Grefg.

Pero la emoción en la Academia también da paso a las despedidas por un día, con intención de recargar pilas para el día siguiente. Aún así, nuestros aspirantes Nik, Irene Fields y Oliv Liv no han perdido la oportunidad de ofrecer un sorprendente streaming en muy buena compañía.