Resumen Top Gamers Academy: Videollamada team Managers y nuevas clases

El primer talent show de videojuegos está preparándose para llegar a su gran final. Ya tenemos a los nueve aspirantes que compiten para llegar a lo más alto y que, por supuesto, trabajarán duro junto a sus compañeros para no perder ni una sola partida y conseguir los mayores puntos posibles para alcanzar la victoria. Pero, ¿cómo llevan este inicio de la semana con tantas ausencias?

Hábitos saludables con Marta

Uno de los aspectos más importantes a la hora de poder mantener una buena salud es, sin duda, seguir una buena alimentación. Gracias a esta, se puede conseguir un rendimiento adecuado. No solo en lo que respecta a la hora de realizar tareas, sino incluso a la hora de poder enfrentarnos a cada nuevo día.

Marta Ausiro es la mejor profesora que los aspirantes pueden tener para comprender la importancia de seguir una buena alimentación. Después de todo, necesitan seguir unas buenas costumbres de hábitos saludables no solo para poder enfrentarse a cada nuevo reto, sino incluso poder superarlo con el mejor humor posible.

Entrenamiento psicológico con Iván Bonilla

Uno de los profesores que más necesitan actualmente nuestros aspirantes es Iván Bonilla. Este es el mejor apoyo para que los concursantes gracias a su entrenamiento psicológico y es que, con pequeñas pautas, charlas y buscando hacer que sean ellos los que hablen, consigue recuperar el buen humor de los aspirantes.

Por supuesto, estos tienen que seguir enfrentándose a nuevos retos, tienen que seguir adelante para superar cada obstáculo que se presente. Por ello, no pueden perder el ánimo y es que, aunque han tenido que separarse de compañeros que han estado ahí desde el principio, no quiere que los olvide, pero tampoco quiere que se centren solo en eso pues la final está muy cerca.

Clase de NBA 2K21 con todo lujo de detalles

Uno de los juegos del momento llega con el nombre de NBA 2K21, un título que anima a los jugadores a convertirse en su jugador de baloncesto favorito y, por supuesto, crear el equipo de sus sueños. Claro que este título tiene una serie de configuraciones que tienen alguna que otra dificultad.

Por suerte, desde NBA 2K España nos han enseñado todos los trucos para poder aprender a configurar a nuestros jugadores. Una forma ideal de poder crear al equipo más potente y, por supuesto, tener a los mejores jugadores en este. ¿Cómo vais a configurar a partir de ahora vuestro equipo?

Videollamada de Willyrex

Los Topo-ratones lo están dando todo para poder llegar a la gran final. Por ello, con tres grandes jugadores en el equipo, Willyrex no pierde la oportunidad de hablar con ellos. No solo busca estrategias para el equipo ni decirles los puntos que deben tener claros, sino que incluso busca saber sus sensaciones después de la gala e incluso mostrarles sus propias sensaciones.

Se siente muy orgulloso del equipo que tiene actualmente, sin importarle cómo han estado quedado a lo largo de estos meses pues, sin duda, ha visto la gran mejora que han tenido hasta ahora. Así es que cuenta con uno de los equipos más fuertes y sabe que puede tener la victoria en sus manos.

Pequeña sorpresa y clase de edición de vídeo con Víctor Ordaz

Como era de esperar, nuestros aspirantes todavía tienen que enfrentarse a algunos grandes retos dentro de la Academia. Entre ellos, se encuentra la necesidad de seguir dándolo todo pues, a lo largo de esta semana, los equipos de eSports estarán muy atentos a los movimientos de nuestros aspirantes, pudiendo así conseguir un puesto en uno de estos para seguir avanzando en su sueño de llegar a lo más alto en los eSports.

Pero ahora no pueden despistarse, no pueden perder su objetivo de vista. Por ello, los aspirantes tienen que regresar a las clases, en esta ocasión para seguir aprendiendo los secretos de Edición de vídeo con Víctor Ordaz. Sin duda nos encontramos ante un profesor que sabe explicarles todo punto por punto y no duda a la hora de seguir avanzando con ellos para que, cuando salgan, sean capaces de crear vídeos sorprendentes.

Por supuesto, el resultado de sus clases ha estado muy presente en cada uno de los vídeos que, hasta la fecha, los aspirantes han presentado. Y que, por supuesto, tendrán que presentar una semana más para seguir sumando grandes puntos a su equipo. ¿Quién logrará convertirse en el mejor creador de contenido?

Clase de Gran Turismo con Lucas Ordóñez

Estamos muy cerca del final del programa, y aún así Lucas todavía tiene mucho que enseñarles sobre Gran Turismo. Después de todo, se trata de uno de los juegos presentes en la Academia para la competición, así que quiere pulir esos últimos detalles que los separan de conseguir los mejores tiempos.

Con ellos ha repasado algunos de los detalles vistos en el torneo, buscando señalar los pequeños errores, esos que quizás pasan por alto y que, obviamente, están presentes. Dar la curva tarde, no tomar el giro adecuado… Lucas es uno de los mejores profesores para saber guiarles por este nuevo camino.

Videollamada de Grefg y RFEF

Con una semana tan importante presente en la Academia, Grefg no pierde la oportunidad de charlar con sus Calvalleros. Por ello, no ha dudado en guardarse una de las últimas llamadas del día para poder hablar con ellos. Eso sí, repasa con ellos los pequeños problemas a los que se enfrentarán.

En conjunto, como equipo eran muy fuertes por poder ser buenos en cada uno de los juegos, pero ahora que un jugador tendrá que dedicarse únicamente a un juego no lo ve como una ventaja. Por ello, insiste en la importancia de practicar y tratar de llevar a su equipo a lo más alto.

Pero no era la única llamada importante que los aspirantes estaban esperando, sino que la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) también ha tenido un momento para llamar a los aspirantes. Estos han presentado el gran proyecto que tienen en los eSports y hemos podido conocer a algunos de los mejores jugadores que se encuentran en el equipo.

Partida de Fortnite con Juegaterapia

Ahora llega el momento de despedir el programa con un momento muy especial para los aspirantes. Desde Top Gamers Academy y con la ayuda de Juegaterapia, han organizado una partida para que los aspirantes compitan con niños que están hospitalizados para darles un instante divertido y, por supuesto, repleto de emoción.

La partida nos ha dejado con varios instantes de gran emoción y pequeños momentos de diversión. Pero, por supuesto, esto no es más que el final de un día repleto de grandes cambios para los aspirantes de la Academia.