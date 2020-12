Rocket League muestra todas las novedades de su segunda temporada

Llega el momento de prepararse para la segunda temporada de Rocket League, estreno marcado para el 9 de diciembre de este mismo mes. Y aunque esperábamos que las novedades fuesen bastante variadas, hay mucho más por llegar de lo que realmente se esperaba, tal y como ha detallado la compañía mediante su publicación en la web oficial del juego.

Todavía son muchos los secretos sobre esta temporada, pero gracias a las novedades compartidas en su tráiler, sabemos que tendremos a nuestra disposición un completo Rocket Pass. No solo eso, sino que además hará su gran llegada una nueva arena e incluso más contenido personalizable para que nuestro vehículo sea más que reconocible en cada una de las competiciones.

Rocket League | Psyonix

Pero lo que más interesa a los jugadores es la llegada de nuevos vehículos. Entre los más esperados se encuentra el 43MX que se desbloqueará inmediatamente con el Rocket Pass Premium. Aunque eso sí, tendremos una versión evolucionada que llegará a partir del nivel 70 bajo el nombre de R3MX GXT. Todo esto acompañado de pegatinas, ruedas y todo tipo de elementos sorprendentes.

Rocket League es una de las propuestas más sorprendentes y en el que los jugadores más tienen que ponerse a prueba. Disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4, actualmente se trata de uno de los juegos más destacados gracias a su salto al free to play. Por ello, si todavía no te has dejado llevar por su gran acción, no dudes en poner a prueba tu habilidad con el balón y la velocidad.