Rocket League comparte nuevos detalles de cara a su estreno en versión free to play

Hay títulos que, pese al tiempo que llevan ya disponible en el catálogo del mundo de los videojuegos, consiguen reinventarse para seguir llamando la atención de los jugadores. Uno de estos casos se presenta con Rocket League, la obra de Psyonix que, pese al tiempo que lleva dando guerra, sigue encontrando nuevas formas de llamar la atención de los jugadores. Y no solo eso, sino que incluso consigue atraer a una comunidad aún mayor.

Esto se debe a la reciente confirmación de que el título llegará como free to play este verano y, aunque todavía no tenemos una fecha confirmada, el estudio no ha dudado en aclarar algunas dudas. Mediante una publicación en su blog, el equipo ha respondido a los jugadores indicando que ahora habrá un tutorial pensado para hacer el juego más accesible, dando así una mejor adaptación a los jugadores. Pero no solo eso, sino que además se ha confirmado que no será necesario estar suscrito a PS Plus ni Nintendo Switch Online para poder disfrutar de la obra.

Norlmanete ningún título free to play en consolas suele necesitar este tipo de suscripción. Entre estos casos se nos presenta Fortnite. A pesar de ello, había ciertas dudas entre la comunidad de jugadores que el estudio ha preferido aclarar para evitar rumores o suposiciones equivocadas. De este modo, simplemente quieren calmar a los jugadores y demostrarles que podrán disfrutar de la mejor experiencia.

En lo que respecta al estreno de esta versión, el estudio ha confirmado que a mediados de septiembre habrá un parche menor y, poco después, llegará la versión free to play. Hasta entonces, os recordamos que Rocket League está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4.