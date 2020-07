Rocket League confirma su salto a free to play

Pese a los años que han pasado desde su estreno, Rocket League sigue sabiendo cómo poner a prueba la habilidad de los jugadores. Y es que el exitoso título de Psyonix encuentra la mezcla perfecta entre fútbol y coches que ha llamado la atención a jugadores de todo el mundo. Pero grandes novedades se acercan al juego, tal y como mencionan en su último comunicado.

Rocket League da el salto al free to play a partir de este mismo verano. Y no solo eso, sino que además suma varias novedades. En primer lugar, esta llegada se producirá en Epic Games Store, dejando atrás su estancia en Steam. Por supuesto, esto no significa que los jugadores tengan que cambiar de plataforma, sino que aquellos que ya tengan una copia en la tienda de Valve, podrán seguir jugando desde ahí sin problema alguno.

La versión de Steam será idéntica a la versión del resto de plataformas, incluyendo el juego entre plataformas que también dará acceso a competición entre jugadores de Epic Games Store y Steam. Pero si esto no te parece suficiente, la compañía también ha anunciado que quienes hayan jugado antes de que sea gratuito conseguirán interesantes recompensas, como todos los DLC del juego, el título “Est. 20XX” y mucho más.

Rocket League está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Se trata de uno de los títulos más sorprendentes donde dos deportes se encuentran a la perfección para mostrarnos que solo aquellos con gran habilidad podrán superar cualquier obstáculo que se presente en su camino.