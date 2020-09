Rocket League y Fortnite se unen en el espectacular evento Llama-Rama

Rocket League ha sido uno de los títulos más sorprendentes desde su gran aparición. Su estreno nos traía un título que no solo nos propone poner a prueba nuestra habilidad al volante, sino también manejando la pelota con espectaculares acrobacias a gran velocidad. Por supuesto, su jugabilidad ha estado muy presente durante años en el mundo de los videojuegos, aunque es ahora con su salto al free to play cuando los jugadores vuelven a disfrutar del título de forma única.

Este mismo 23 de septiembre, Rocket League se presenta como un nuevo free to play en todas las plataformas. Por supuesto, para celebrar este gran momento, la compañía ha anunciado la llegada de Llama-Rama, un evento que dará comienzo el 26 de septiembre en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4. Aunque por supuesto no será eterno puesto que estará disponible hasta el 12 de octubre.

Rocket League x Fortnite | Epic Games

Este evento traerá al juego de carreras y fútbol los coches de Fortnite, todo esto debido a que los jugadores disfrutarán de una gran colaboración entre ambos free to play. Por supuesto, para mostrarnos las grandes oportunidades presentes en este evento, la compañía ha compartido un primer tráiler que sigue un poco la línea de espectacularidad de ambos tìtulos y que, por supuesto, nos muestra los vehículos que podrán estar a nuestra disposición.

Por supuesto, durante este evento contaremos con una serie de desafíos que, al ser superados, nos darán interesantes premios. Por ello, este es el momento de poder disfrutar de la gran acción y dejarse llevar por la aventura para poder conseguir los vehículos inspirados en Fortnite. Mientras tanto, os recordamos que Rocket League ya está disponible desde hoy mismo en forma de free to play en PC, Nintendo Switch, Xbox One y PlayStation 4.