¿Se puede controlar un videojuego con la lengua? Este dispositivo lo hace posible

En pleno 2020 podemos encontrar todo tipo de periféricos para videojuegos más allá de los clásicos volantes o arcades sticks para juegos de conducción y lucha respectivamente. Microsoft se puso las pilas hace unos años para hacer llegar el mundo de los videojuegos a los jugadores minusválidos. El bautizado como Xbox Adaptative Controller fue aplaudido alrededor de todo el mundo, siendo así un periférico que ha permitido a miles de usuarios disfrutar de innumerables aventuras.

Bajo este mismo marco de accesibilidad nace otro periférico, In Brace, un dispositivo que permitirá controlar los videojuegos mediante el uso de la lengua. A bote pronto puede resultar chocante que exista un periférico con dicha finalidad, pero sus responsables lo han hecho totalmente funcional gracias a la más alta y última tecnología.

La idea surgió de Dorothee Clasenen, investigadora en el diseño de interacción entre el hombre y el ordenador. A modo de ortodoncia, Dorothee ha creado un periférico que una vez implementado en la boca del jugador podrá realizar todo tipo de movimientos como si de un mando convencional se tratara.

[[LINK:EXTERNO|||https://vimeo.com/435329945|||[In]Brace - A Tongue Computer Interface]] from Doro C on Vimeo.

Pero, ¿cómo funciona exactamente In Brace? El dispositivo cuenta con un módulo Wi-Fi que deberá situarse en la parte trasera de la oreja. Por su parte, la ‘ortodoncia’ se encargará de hacer las veces de joysticks que, junto a los diferentes sensores añadidos, transmitirán las órdenes necesarias. Por supuesto, el dispositivo no supone ningún riesgo para el propio usuario, tal y como recalcan en el vídeo explicativo. De esta manera, In Brace supone un paso más adelante a la hora de llevar los videojuegos a personas con discapacidades.