Sea of Thieves adelanta algunas de las mejores técnicas que presentará en su versión para Xbox Series

Si alguna vez habías deseado probar a convertirse en un auténtico pirata, la obra de Rare es una de las mejores oportunidades para saber qué se siente. Como valientes bucaneros, los jugadores pueden surcar los mares de Sea of Thieves para hacerse con los mejores botines mientras se enfrentan a otros jugadores para robar sus tesoros o evitar que puedan conseguir los suyos. Pero, ¿qué podemos esperar exactamente de esta obra en la nueva generación?

Una de las noticias más celebradas por parte de los jugadores era, precisamente, la mención de que Sea of Thieves no limitará su jugabilidad únicamente a la actual generación, sino que tiene la intención de seguir siendo una gran sorpresa en Xbox Series. Y, por suerte, ya sabemos algunas de las grandes mejoras con las que contará, mencionando que tendremos la oportunidad de disfrutar de calidad 4K en Series X con 60 fps.

Por otra parte, en lo que respecta a la consola únicamente digital, los jugadores tendrán la oportunidad de disfrutar de esta gran obra a 1080p, por supuesto, compatible también con los 60 fps. ¿Y qué sucede con los tiempos de carga? El sueño de todo jugador se cumple y es que estos estarán casi ausentes, ofreciendo de este modo una experiencia casi automática donde los jugadores no tendrán que esperar mucho para poder disfrutar de la mejor experiencia posible.

Con una gran optimización, los jugadores podrán disfrutar mejor que nunca de las aventuras propuestas por Sea of Thieves. Por supuesto, si todavía no te has dejado llevar por su gran aventura, te recordamos que el juego de Rare está disponible en PC, Xbox One y, próximamente, en Xbox Series X. Una imponente propuesta que, con el tiempo, ha ido mejorando hasta convertirse en uno de los títulos que ofrece un gran mundo a todo tipo de jugadores día a día.