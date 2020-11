Sea of Thieves confirma grandes novedades en su contenido para 2021

Si hablamos de las grandes obras de Sea of Thieves es posible que tengamos nombres muy claros en nuestra mente, pero uno de los nombres, pero uno de los que no puede faltar es el de Sea of Thieves. La obra de piratas de Rare supone toda una revolución para los jugadores, sobre todo tras su lanzamiento, cuando el contenido comenzó a llegar y las actualizaciones lo convirtieron en un gran referente.

Pero todavía hay mucho más por llegar, todavía son muchas las opciones que la compañía quiere incluir y que harán que 2021 sea todavía más prometedor. Joe Neate, productor ejecutivo del estudio, ha sido el encargado de adelantar lo que los jugadores podrán disfrutar en 2021 y podemos decir que resultará, cuanto menos, sorprendente puesto que la compañía no está dispuesta a quedarse con las ganas de avanzar y traer nuevos retos para los jugadores.

Aunque todavía son muchos los detalles que tenemos por conocer, se ha adelantado la llegada de Shrouded Ghost, un megalodón que se ha convertido en una gran leyenda del juego. Eso sí, también se ha mencionado la llegada de una actualización, aunque por el momento esta se limitará a integrar calidad y eliminar errores en la jugabilidad, dejando para más adelante las novedades y los retos.

Sea of Thieves está disponible en PC, Xbox One y Xbox Series X, siendo uno de los prometedores títulos de Xbox Game Pass. Se trata de una increíble propuesta que garantiza que los jugadores puedan cumplir su sueño de convertirse en un valiente pirata ansioso por conseguir tesoros, sobrevivir a los retos y, por supuesto, no caer en ningún tipo de batalla.