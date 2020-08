Second Extinction regresa presentando nuevas amenazas en un completo tráiler

En el mes de mayo los fans de Xbox tenían la oportunidad de ver un programa centrado en algunos de los títulos que harán su aparición en la consola de nueva generación. Entre ellos nos encontrábamos con la llegada de Second Extinction, un título en el que los dinosaurios tendrán un gran papel, aunque no pensando en el punto de poder disfrutar de una tranquila aventura centrada únicamente en un paseo.

La intención de este juego es que nos pongamos a prueba, que tengamos que demostrar nuestra gran habilidad contra estos enemigos. Y a pesar de que durante un tiempo estuvo en completo silencio, ahora llega el momento de conocer algunas de las novedades que están por llegar con el juego, en esta ocasión con un tráiler centrado en un nuevo tipo de enemigo.

Second Extinction | Microsoft

Los Raptor estarán presentes en el juego y serán un tipo de enemigo común a lo largo de nuestro paso por el lugar. Eso sí, nos presenta un sorprendente estilo gráfico y un diseño que ya demuestra que no será fácil poder eliminar a estos enemigos. Por supuesto, se espera que a medida que el tiempo vaya pasando, la compañía nos presente más detalles de estas peligrosas criaturas y sus habilidades.

Second Extinction estará disponible este mismo año en PC, Xbox One y Xbox Series X. Por el momento no ha confirmado una fecha de lanzamiento para este gran estreno, aunque esperamos poder ver pronto algunas novedades que nos garanticen y nos muestren parte de esa acción que nos espera. Y, por supuesto, nos deje echar un vistazo a todos los peligros que nos esperan.