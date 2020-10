Sekiro Shadows Die Twice: Todo el contenido de su esperada actualización gratuita

Los fans del género souls-like y de los juegos de From Software están de enhorabuena; la esperada versión GOTY de Sekiro: Shadows Die Twice llega esta misma semana a través de una actualización cargada de contenido. Lo mejor de todo es que no habrá que pasar por caja de nuevo: todos los jugadores podrán actualizar su copia de Sekiro con todo el contenido nuevo.

Los nuevos contenidos los ha dado a conocer la cuenta oficial de From Software, e incluyen un modo para volver a enfrentarnos contra jefes ya derrotados, grabaciones de jugadores y máscaras desbloqueables. La actualización, que se anunció el pasado mes de julio, estará disponible a nivel para descargar este mismo 28 de octubre en todo el mundo y para todas las plataformas (PC, PS4 y Xbox One).

Por otro lado, aunque los contenidos de esta edición estarán disponibles para todos los jugadores, parece que finalmente la edición GOTY física, exclusiva de PS4, no llegará a Occidente.

Sekiro: Shadows Die Twice incluirá mejoras confirmadas en Xbox Series X

Lo que sí llegarán son las mejoras de rendimiento que Sekiro: Shadows Die Twice nos brindará en la nueva generación que está por llegar. Por el momento, ya sabemos que el juego de From Software se podrá jugar a 60 fps en Xbox Series X sin necesidad de parche, a falta de conocer si ocurrirá lo mismo en PS5.