Sherlock Holmes Chapter One desvela su duración y detalles en un completo tráiler

Es raro encontrarnos con alguien que no haya escuchado hablar en algún momento del famoso detective Sherlock Holmes. Protagonista de grandes obras literarias e incluso de películas, nos ha ofrecido todo tipo de casos en los que poner a prueba nuestra habilidad para descubrir al culpable. Pero lo mejor llega cuando estas grandes propuestas se presentan en el mundo de los videojuegos, momento en el que el jugador debe interpretar a este fantástico personaje.

Estos títulos, durante los últimos años, han llegado por parte del estudio Frogwares, estudio ucraniano que ha decidido presentar grandes novedades de su próxima obra, Sherlock Holmes Chapter One. Por el momento poca era la información que conocíamos de esta obra, aunque actualmente sabemos que será un título de mundo abierto que se alejará de la linealidad de sus anteriores obras.

Por supuesto, el hecho de ser libres para explorar provoca que la duración del juego se vea aumentada, un detalle que ha aclarado la directora narrativa del juego, Antonina Melnykova. Según la directora los jugadores que quieran centrarse únicamente en la historia tendrán 15 horas de juego, mientras que aquellos que quieran completar la obra tendrán alrededor de 40 horas para poder obtener el 100%. De este modo sabemos que tendremos 5 misiones principales y más de 30 tareas secundarias.

Por otro lado se ha confirmado que no solo sacaremos nuestro lado más detectivesco, sino que también tendremos ante nosotros un sistema de combate que llegará justificado por la trama, aunque en este apartado no ha querido entrar mucho en detalles. Pero lo que sí sabemos es que no podremos ir disparando a quien queramos, sino que será algo específico de la trama. Y, por supuesto, con oportunidad de personalizar a nuestro personaje a base de comprarle atuendos y distintos aspectos.

Todo esto estará dentro de Sherlock Holmes: Chapter One, título que efectuará su llegada en 2021. Actualmente el estudio ha confirmado que estará disponible en PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 5 y Xbox Series X. Pero, ¿cuándo tendremos oportunidad de ver más? Según el estudio con algo de paciencia pues tendremos oportunidad de saber más a partir de diciembre y enero de 2021.