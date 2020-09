Sigue la Nintendo Direct Mini: Partner Showcase a las 16:00 horas

Nintendo realizará esta tarde una nueva edición de sus conferencias online Nintendo Direct, en esta ocasión en su formato "mini", lo que indica que no habrá muchos anuncios de calado propios por parte de la empresa, pero sí quizás veamos alguna que otras sorpresa. Debemos recordar que el TGS está a la vuelta de la esquina y no es la primera vez que Nintendo se adelanta al evento japonés para presentar alguna novedad que estará presente físicamente en la feria de Tokyo.

En esta ocasión asistiremos a un Nintendo Direct Mini: Partner Showcase, lo que quiere decir que tendremos noticias de próximos juegos para Nintendo Switch de los socios distribuidores de Nintendo, es decir, empresas third-party. Por tanto, no esperamos ver juegos propios como The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 o Metroid Prime 4, pero no por ello descartamos algún importante anuncio.

Un rumor que ha cobrado fuerza en los últimos meses, es la posibilidad de que Capcom esté desarrollando un episodio de Monster Hunter exclusivo para el sistema de Nintendo. No es la primera vez que la editora japonesa lanza un Monster Hunter exclusivo para las consolas de Nintendo, y todo parece insinuar que la presentación será en el pequeño Direct y que más tarde Capcom lo enseñará en el TGS.

En esta misma noticia podrás seguir el vídeo en directo a partir de las 16:00 horas (hora de Madrid).