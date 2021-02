Snake Eyes de G.I. Joe sorprende con su llegada a Fortnite como nueva skin disponible

El battle royale de Epic Games sigue siendo toda una sorpresa. Desde su llegada, no solo se ha convertido en uno de los juegos que mantiene a la mayor comunidad, sino que también se presenta como uno de los títulos que más novedades incluye cada poco tiempo. Después de todo, temporada tras temporada la compañía está dispuesta a seguir metiendo grandes propuestas dentro del título, cambiando mapa, armas y, por supuesto, skins.

Esta quinta temporada es la que viene cargada de más propuestas para los jugadores, tal y como se nos demuestra con cada nueva invitación que incorpora. Si bien hace poco teníamos la oportunidad de añadir a nuestra colección a Terminator y Predator, ahora llega la oportunidad de que podamos incluir al poderoso ninja de los G.I. Joe a nuestra propuesta. Y es que Snake Eyes ya está disponible en la tienda del battle royale.

Tal y como ha confirmado la compañía en su mensaje de Twitter, esta skin llega con el conjunto Clan Arashikage, donde no solo incluye el traje de Snake Eyes, sino que también podemos conseguir el pico y accesorio mochilero katana. Eso sí, con tiempo limitado puesto que la intención de esta skin es celebrar la llegada al cine de este gran personaje. Por ello, es una forma espectacular de poder demostrar nuestro gran cariño a este inolvidable y poderoso protagonista.

Fortnite sigue siendo uno de los battle royale con más éxito. Si todavía no lo has probado, debes saber que está disponible en PC, Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4 y Android. Se trata, en su conjunto, de una propuesta revolucionaria cuya quinta temporada incluye a personajes de todo tipo de licencias, incluyendo entre ellas a Kratos, personaje imponente de God of War.