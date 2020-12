Star Wars Knights of the Old Republic II confirma su llegada a iOS y Android

Si hablamos de grandes propuestas basadas en licencias, hay grandes nombres que se nos pueden venir a la mente. Pero sin lugar a dudas, uno de los que más se repiten es el de Star Wars: Caballeros de la Antigua República, una de las grandes sagas que trajo consigo obras que jamás podrán llegar a olvidarse. Formando parte de esta,s se presentaba la obra de Obsidian, Star Wars Knights of the Old Republic II, un juego que ha logrado seguir muy presente incluso en la actualidad.

A pesar de que su lanzamiento llegaba cargado de dudas por parte de los jugadores, finalmente se convirtió en uno de los grandes favoritos. Por ello, no es de extrañar que el equipo de Aspyr Media haya querido encargarse de llevar este gran juego a su versión para móviles. Todo con un gran trabajo que podremos disfrutar a partir del 18 de diciembre tanto en iOS como en Android.

Este lanzamiento tan rápido nos garantiza un gran resultado para los jugadores y es que desde el estudio saben que los fans llevan esperando este lanzamiento mucho tiempo. Por ello, se muestran realmente felices de poder ofrecer esta versión a los jugadores, por lo que están realmente impacientes por saber las opiniones de los jugadores que se animen a disfrutar de esta gran aventura.

Por supuesto, si nunca has podido disfrutar de esta gran propuesta, se trata de un RPG clásico que se ambienta cinco años después de los sucesos que se mostraron en Star Wars: Caballeros de la Antigua República. Eso sí, si no puedes esperar y estás deseando jugar ya, la propuesta está disponible en PC, por lo que se trata de una auténtica joya bastante accesible.